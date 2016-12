Come creare l'effetto plumping

07:00 - Come creare un effetto plumpling su labbra insignificanti? La ricetta è su La5 oggi dalle 15, ma ecco qualche anticipazione proprio per voce della make up artist Agata Marino, Givenchy, protagonista di questa settimana della nuova edizione di ‘Che trucco!’.



“Primo, applicare un correttore quasi su tutto il contorno labbra, per illuminare, poi sfumare. Stendere la matita sul contorno labbra, con un colore sempre molto naturale, color carne: non deve creare uno stacco, né ingrandire la forma, con le ombre si nota già un effetto rimpolpato.

Riempio poi le labbra con la matita, ripasso il correttore. Per accentuare il gioco di luci e ombre, sulla fossetta scurisco leggermente con un fondotinta più scuro, o terra, o ombretto. Applico il rossetto. Per chi ha labbra sottili consiglio un colore scuro, forte. Infine, al centro delle labbra un gloss lucido possibilmente trasparente, al limite con un velo di ombretto per effetti perlescenti”.