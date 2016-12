Come asciugare lo smalto in poco tempo? Qualche dritta

14:53 - Asciugare bene lo smalto è quasi più importante che stenderlo come si deve.

Come fare, quando ci si è messe di buona lena a provare da sole con un colore difficile, il rosso, e però dopo dieci minuti si deve essere in macchina, con rischio di rovinare tutto se lo smalto non si è asciugato? Ecco qualche consiglio.



Intanto, allo smalto serve aria fredda. Quindi un ventaglio, un ventilatore da scrivania, un ventilatore da terra, o anche un phon settato sul freddo, possono fare al caso.



Un altro rimedio fatto in casa è l'olio di mandorle: attenzione a non stenderlo con le dita, ma con un pennellino, lucida e fissa. Si può acquistare anche la versione professionale dell'olio, in profumeria o farmacia, che sempre a base di olio resta.

Altrimenti si deve passare a rimedi più strutturati, come gli spray fissatori che usano anche le estetiste (se ne trovano a buon prezzo nelle catene di profumerie più diffuse, dai sette euro in su). Last but not least, il fornelletto UV o la scimmia. I fornelletti, come quelli dei centri estetici, sono in vendita su Amazon o nei negozi specializzati (si va dai 9 euro e cinquanta dei più semplici, ai cento euro di quelli professionali). Se invece volete fare un dono divertente a un'amica patita di smalto fai da te, potete regalarle il simpatico apparecchietto a forma di scimmietta che soffia sulle dita (vista su Amazon, e non solo). Ognuna ha le sue, di fisse, che volete farci.