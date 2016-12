Colori alla moda anche fra i trucchi anallergici

07:00 - Ex Miss Italia (nel 2000), conduttrice televisiva, ora mamma a tempo pieno, Tania Zamparo ha combattuto per anni con una pelle sensibile e difficile. Inizia a fare la modella prestissimo, ancora ragazzina, ragion per cui il trucco è un must giornaliero. E lì cominciano i primi dolori: pelle imperfetta, bollicine, vera e propria acne, senza capirne il perché. "Quando poi ho scoperto che il mio problema era il nikel, ho cominciato a usare soltanto prodotti specifici. In una settimana ho risolto".

La sua pelle diceva 'basta!' ma lei non la capiva." Avevo una pelle impresentabile, bolle, punti neri, acne, e sugli occhi mi venivano gli orzaioli. Allora andavo in profumeria e compravo prodotti sempre più costosi, pensando che fosse sinonimo di maggiore qualità. Ma niente, anzi peggio". La scoperta dell'allergia avviene per caso. "Parlavo con un'amica del mio problema, e lei mi dice che le si chiudevano i buchi delle orecchie, non poteva più mettere nemmeno gli orecchini d'oro. anche a me succedeva, da quando avevo quidici anni. Allora ho capito che avevo un problema di delicatezza e allergie anche sulla pelle. Ho buttato tutto e comprato prodotti nikel free in farmacia. In una settimana avevo di nuovo una pelle accettabile".

Nel suo caso il problema è il nikel, ma gli elementi che possono dare fastidio sono tantissimi: cobalto, cromo, alcool, conservanti, parabeni. Per fortuna ormai esiste un mondo anche per chi voglia truccarsi e divertirsi rispettando la debolezza della propria pelle. "Ci sono fondotinta leggeri e più pesanti, di colorazioni varie, e se proprio non si trova la propria basta mischiarne due di tonalità vicine per arrivare alla più giusta". Lei trova tutto quello che cerca, anche trucchi estrosi. Unico difetto? Il nero contenuto nelle matite per occhi, kajal, eyeliner. "Per ottenere quel colore nel trucco, è difficile che sia anallergico. Quindi si trovano grigi scuri, al massimo, ma mai il nero. Però io scelgo di giocare coi grigi, e magari con i blu, è anche un modo per cambiare". qundi anche gli allergiche possono truccarsi alla grande? "Assolutamente sì. Se il prodotto è ben testato e buono, non dà problemi. E' chiaro che dopo una giornata di trucco, con correttore, fondotinta, cipria, la sera urge una bella pulizia del viso, o la pelle non respira. Ma questo vale per ogni tipo di pelle!".

ps. Se volete avere il parere di un esperto di trucchi anallergici, seguiteci! giovedì prossimo (17 aprile) pubblicheremo un articolo sul tema! Stay tuned!