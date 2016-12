Cinque regole d'oro per un trucco davvero primaverile

07:00 - E' primavera, si può dire senza paura che diluvi di nuovo, anche se lo farà, trattandosi del mese di aprile. Il trucco e le tendenze si inchinano, si fanno contagiare dalla stagione, risveglio di energia e colore, fiori e profumi, voglia di natura. E come ci si trucca, quindi? Fondotinta e toni scuri in pensione fino a ottobre? Oppure no? Ecco i cinque must have per un trucco primaverile doc.



Nessuna rivoluzione, e nemmeno il fondotinta in pensione - la pelle perfetta è uno dei must di questa stagione -, ma qualche colore e leggerezza in più sono tipiche di questa stagione che si avvia all'estate. Ecco dunque i cinque must da segnarvi:



1) abbandonare l'eyeliner nero in favore di uno blu, molto scuro. E' meno pesante del nero e nella tonalità scura sta bene su qualunque colore di occhio e tonalità di pelle.

2) Via i marroni, avanti i colori: è tempo per un rossetto arancione o rosa chiaro, meglio se matt. Se ne sono visti tanti e diversi anche nelle sfilate.

3) La pelle perfetta, senza increspature, idratata e luminosa, è il prerequisito per un trucco alla moda, ma anche e a maggior ragione quando la luce non perdona. Immancabile un illuminante, da applicare in polvere sul vso, tutto, dopo primer e fondotinta.

4) Un gel per le sopracciglia: che le tenga a posto, ordinate, folte o almeno decise, come si usa adesso.

5) Un mascara high tech per ciglia lughissime e foltissime. In commercio ce ne sono diversi con pigmenti scuri e particolarmente efficaci, basta scegliere. Perch l'avevamo già detto, no, che il must della stagione è avere uno sguardo profondo e ciglia all'altezza?