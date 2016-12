Chi ha vinto l'Oscar del trucco?

10:25 - Si chiamano Adruitha Lee e Robin Mathews, e nonostante indossino qualcosa più di una taglia 40 si sono portate a casa un Oscar a testa.

Categoria: make-up e hairstyle, cioè trucco e parrucco. Hanno lavorato nel film 'Dallas Buyers Club', di Jean-Marc Vallèe, e sono state premiate per la bravura nel riuscire a descrivere, nello svolgere del film, i visi di persone prima sane e poi malate di Aids, fino alla fine. Riuscitissimo il trucco di Jared Leto (Oscar come attore non protagonista), nel film un trasnessuale che si ammala come il protagonista, interpretato da Matthew McConaughey, che per la parte ha dovuto perdere più di venti chili ma ha vinto l'Oscar come attore protagonista. Il rossetto meraviglioso di Jared Leto è di Mac, ha svelato Adruitha Lee. Ci sarebbe piaciuto sapere anche quello smalto, di chi è. Trans o no, è imbattibile.