Che trucco con i capelli castani?

07:00 - Ci sono trucchi più adatti a pelli chiare o scure, a occhi chiari o scuri, e così ci sono colori che valorizzano di più un viso incorniciato da capelli castani, o rossi, o biondi. Ecco qualche combinazione di colore per capelli e ombretti.

Con i capelli castani funzionano quasi tutti i colori: dagli scuri come il nero, marrone, viola a neutrali come l'oro, il beige, fino a tonalità più chiare del verde, persino il giallo. Tutti funzionano molto bene con le brune.



Con i capelli biondi generalmente la pelle è chiara. Meglio limitarsi allora a ombretti dalle tonalità di rosa, grigio, nero, oro, blu e verdi.



Per le rosse invece rendono bene le tonalità del rosa, nero, oro, verde (soprattutto d'oliva). E’ già molto intenso il colore dei capelli, meglio non pasticciare con troppe nuances.