Che trucco adotterà la Canalis al suo matrimonio?

07:00 - Dopo tanti annunci e smentite, ora sembra sia vero. L’ex velina per eccellenza, Elisabetta Canalis, il sex symbol italiano che per due anni è stata la compagna, invidiatissima, di George Clooney, come il suo ex hollywoodiano pare proprio che abbia deciso di sposarsi, con il suo fidanzato Brian Perri, chirurgo ortopedico statunitense.



Le indiscrezioni sono volate sul web e la data più probabile sembra essere quella del 14 settembre prossimo, esattamente due giorno dopo Clooney. Bellissima e sempre protagonista dei suoi molti selfie sui social network, l’ex velina appare radiosa. Sempre in versione casual, con un trucco effetto nature, il tempo per lei sembra non passare. La sua forma perfetta in bikini sembra dirla lunga. La show girl avrebbe scelto come luogo del matrimonio Alghero, sua città natale dove è solita passare le sue vacanze estive. Elisabetta, in questi giorni è però a Los Angeles, vedremo che succederà al suo ritorno.



Ultimamente la Canalis ha sempre adottato un trucco nude look, come abbiamo già detto più volte, tendenza dell’anno. Negli ultimi red carpet a Los Angeles ha anche valorizzato gli zigomi con phard arancione, abbinato a rossetto fucsia, con eyeliner molto marcato. Sempre comunque aggiornatissima con le mode del momento. E chissà per il giorno più importante della sua vita che trucco deciderà di adottare.