Charlotte Casiraghi per Gucci Cosmetics La prima make up collection

07:00 - Bellissima principessa e ora anche volto di Gucci per i prodotti di cosmesi, dopo quattro anni di rapporto la moda. Charlotte Casiraghi, elegante e sofisticata, a sentire Frida Giannini (stilista della maison fiorentina che l’ha scelta) è esattamente la testimonial che meglio può rappresentare e interpretare la nuova collezione Gucci Cosmetics, la prima della griffe che verrà lanciata a settembre 2014. Tra i prodotti commercializzati con la doppia GG ce ne sono per gli occhi, il viso le labbra e le unghie, senza dimenticare pennelli e piumini di alta gamma, per avere un make up davvero reale.



Intanto, la bella secondogenita della principessa Carolina di Monaco e del compianto imprenditore italiano Stefano Casiraghi, è tornata alla sua più grande passione, l’equitazione.

E proprio a Montecarlo, qualche giorno fa era in gara proprio per il team Gucci, per la prima volta dopo il parto del figlio Raphael, avuto dall’attore Gad Elmaleh. Di giorno ha quindi indossato una mise total white, montando uno splendido cavallo color champagne, di sera invece, accanto allo zio Alberto re di Monaco, ha sfoggiato un abito da sera turchese, con schiena nuda, ovviamente disegnato dall’amica Frida Giannini. Eleganza e bellezza in primo piano.



Come sempre la principessina di Monaco ha adottato un make up leggero, con un velo di rossetto lucido sulle splendide labbra carnose, per poi valorizzare lo sguardo intenso con una buona dose di mascara nero e un tratto di matita nera a disegnare gli occhi da cerbiatta. A completare il tutto un tocco di ombretto turchese per richiamare il colore dell’abito. Capelli raccolti all’indietro per valorizzare ancora meglio l’ottimo lavoro del truccatore di corte.