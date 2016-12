Cera d’api per l’idratazione della pelle e per i rossetti

07:00 - A molti incutono timore ad altri affascinano per la loro operosità. Le api producono oltre al miele, la classica cera, che si manifesta in forma di sottili scaglie. Le sue proprietà sono vaste ed è un elemento molto usato nel mondo della cosmesi, anche come base perfetta per creme e unguenti per la cura della persona.



Sebbene la cera d’api sia spesso sostituita da cere sintetiche, perché più economiche, è possibile trovare cosmetici fatti con vera cera d’api. Se tra gli ingredienti è indicata anche Cera Alba, si sta acquistando un prodotto naturale molto efficace. La cera d’api è malleabile, essendo abbastanza untuosa e ha proprietà idrorepellenti e protettive: questo significa che impiegata in prodotti per viso e corpo riesce a trattenere la perdita d’acqua dalla pelle, mantenendone così l’idratazione. Proprio per questo, la cera d’api è usata in una miriade di prodotti e non solo in stick per labbra e creme mani, tra cui i detergenti, ma anche per prodotti anti-età o idratanti e rassodanti. Prodotti anticellulite e per la micro-circolazione. Ma anche contro le smagliature e creme solari.



Molto usato anche nella cosmesi fai da te, come ingrediente di creme e rossetti assieme alla barbabietola e l’olio di Karitè. Il burrocacao, per esempio, può essere personalizzato con cera d’api con un gusto che più ci aggrada: 15 grammi di cera d'api cosmetica in perle o in scaglie (nei negozi di hobby, fai da te e alimentari); 1 cucchiaino di miele o olio; 1 goccia di olio alla vitamina e di mandorle dolci; 2 gocce di olio essenziale. Sciogliere le scaglie di cera d'api. Metterle in un doppio pentolino a calore molto basso e scaldarle a intervalli di 20 secondi. Mescolare di frequente finché si scioglie tutta. Aggiungere un cucchiaino di miele o olio di mandorle dolci. Lasciare raffreddare leggermente. Aggiungere una goccia di vitamina E e un paio di gocce di un olio essenziale a scelta. E continuare a mescolare. Sistemare il tutto in un contenitore e riporre i contenitori sigillati per circa tre mesi. Non esporli alla luce diretta del sole o alle alte temperature, perché il burro cacao si scioglierebbe.