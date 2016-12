Cambio look con un make-up semplice

07:00 - Avete voglia di rivoluzionare un po’ il vostro look? Siete stanche di vedervi sempre nello stesso modo? Bene, fatevi avanti, siete sul blog giusto per voi. Come prima cosa stendete su tutto il viso un primer illuminante, poi applicate il fondotinta a lunga tenuta e fissate il tutto con un fondotinta compatto, da stendere con il pennello come fosse una cipria.



Passate ora alla matita per sopracciglia, un segreto per capire se le vostre sopracciglia sono regolari è questo: avvicinate un pennellino al naso tenendolo in verticale vicino alla narice, vi indicherà dove iniziare a truccarle. Stendete ora in maniera generosa la matita nera sotto l’occhio, poi mischiatela con il correttore e stendetela nella parte alta della palpebra. Applicate su tutto l’occhio un ombretto neutro, servirà come base e assicurerà una maggior tenuta al vostro trucco, poi aggiungete un ombretto viola su tutta la palpebra e il bianco sotto le sopracciglia, per dare un tocco di luce.



Ora applicate un doppio mascara: uno estremo volumizzante e uno resistente all’acqua, che ha una lunga tenuta, da consigliare anche alle spose. Un passaggio da non sottovalutare in questo make-up è aggiungere una punta di ombretto rosa: miscelato con l’acqua, nel centro della palpebra, renderà il tutto più armonioso. Ora stendete l’illuminante su tutto il contorno occhi e applicate un doppio blush: scuro sullo zigomo, per dare risalto, e rosa sulla guancia. E per finire un gloss corallo sulle labbra e un rossetto in tinta da stendere sopra.