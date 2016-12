Biocosmesi, make-up e prodotti viso con i principi della natura

07:00 - Prendersi cura della propria bellezza e del proprio benessere attraverso la natura. Si può e il nuovo trend si chiama biocosmesi e sta prendendo campo in un mercato sempre più ampio di consensi tra i consumatori. Scaffali pieni di prodotti per la pelle del viso e make-up a base di elementi naturali sono ormai all’ordine del giorno: dai semi di zucca al mirtillo nero, per arrivare all’olio di oliva, sono solo alcuni dei protagonisti di questa nuova tendenza mondiale.



Elementi ricchi di principi attivi derivati da vegetali coltivati secondo l'Agricoltura Biologica. E ce ne sono di tutti i tipi, dalla crema nutriente per il viso dell’Erbolario agli olii e creme con la lavanda bio delle valli liguri di Essensè. La crema bio scrub contiene infatti principi attivi di olio extra vergine di oliva Bio, microgranuli di mandorle, idrolato e olio essenziale di lavanda Bio, estratto di Rosmarino. Senza profumi di sintesi. Cosmetici naturali e biologici, make-up minerale, detergenti ecologici e prodotti naturali certificati anche per Eco Bio Cosmesi.



I prodotti sono tutti cosmetici naturali e detergenti ecologici – assicurano dalle case produttrici -, la componente vegetale della maggior parte dei quali deriva da coltivazioni biologiche o biodinamiche certificate da rigidissimi organismi di controllo. Così come i trattamenti bionaturali proposti da Gruppo Re Store dove «la prevenzione della salute fisica e spirituale è importante per la serenità dell'essere umano, il contatto con la natura e l’utilizzo di ingredienti naturali da piante selezionate ci avvicina all'equilibrio con effetti benefici su mente e corpo». Come dargli torto.