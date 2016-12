Belen: smokey eyes e nude look per il matrimonio della Canalis

07:00 - Non c’è giorno che non faccia parlare di se. Anche al matrimonio dell’amica Elisabetta Canalis, dove tutti si aspettavano che fosse ovviamente, l’ex velina e solo lei, la protagonista, Belen Rodriguez è balzata nuovamente alle cronache. Che sia per ciò che indossa, per ciò che posta o per ciò che fa e non fa è lei sempre e comunque la protagonista.



E così, il sobrio vestitino scelto per il giorno più bello (della Canalis, non suo) ha fatto parlare. Non solo per il suo blue elettrico. Il corpetto vedo – non vedo (più vedo che non vedo) con pizzi, perline e spacco vertiginoso. La soubrette ha scelto lo stilista Zuhair Murad, per la speciale serata. Proprio il designer noto per i suoi abiti da red carpet per JLo e Katy Perry.Forse, un po’ eccessivo per l’occasione.



Per il make-up, invece, la showgirl argentina ha scelto un attualissimo smokey eyes, incorniciato da un ombretto color oro sulle palpebre e valorizzato da un massiccio mascara volumizzante. Per le sopracciglia, anche qui, una scelta di tendenza, ovvero poco sfoltite. Per le unghie, neanche a dirlo, un nude look da manuale. Se vogliamo invece cercare un difetto, forse troppo azzardati i colpi di sole.