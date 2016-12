Autunno a tutto colore

07:00 - Avete voglia di un trucco deciso, ma originale? Avete voglia di osare e giocar con il colore? L’autunno sul calendario è appena arrivato, quindi possiamo ancora sbizzarrirci con il colore. Allora, impavide appassionate di make-up, buttatevi nella mischia!





Con i polpastrelli, facendo movimenti circolari, stendete un siero illuminante su tutto il viso e preparate la pelle al fondotinta, che dovrà essere steso con il pennello dal centro del viso verso l’esterno (vi consiglio un fondotinta a lunga tenuta, per un make-up sempre in ordine).



Ora stendete l’illuminante sotto l’occhio e il correttore: sovrapporre questi due prodotti può servire a chi, come me, abbonda di occhiaie anche se dorme otto ore a notte. Disegnate le sopracciglia in maniera grafica, con una matita più scura rispetto al vostro colore naturale.



Con una matita nera, stemperata prima sulla mano, riempite la palpebra e sovrapponete un ombretto blu, tamponandolo, poi applicate un altro ombretto blu più intenso solo nel centro della palpebra e, per dare ancora più risalto a questo trucco, stendete il bianco ghiaccio al confine tra sopracciglia e occhio. Prima del mascara stendete un primer sulle ciglia (prodotto che si prende cura della struttura delle vostre ciglia), poi date una bella passata di mascara sopra e sotto. Ora applicate una matita nera all’interno dell’occhio e passate un velo di fard rosa anche sulle tempie. Sulle labbra applicate prima un rossetto rosso, poi passate la matita rossa e definite il tutto con un’altra mano generosa di rossetto. Più colorate di così…