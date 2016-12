Angelina Jolie, trucco matrimoniale perfetto

07:00 - La favola diventa realtà. I due bellissimi di Hollywood, Angelina Jolie e Brad Pitt, dopo anni di unione d’amore e numerosa prole al seguito, ha detto in gran segreto il fatidico “sì”.



Un “sì” che è costato però numerose critiche, al vestito della neo-signora Pitt. Disegnato dai suoi figli, sicuramente non è un must di eleganza e preziosità stilistica, ma sicuramente quello che i bambini sognano per un matrimonio.





Si è trattato di un corpetto semplice e avvolgente, velo e lungo strascico. La particolarità sta nei disegni proprio sul lungo velo del vestito. Disegni di pupazzi, aeroplani e fiori. Tutto in perfetto kids style. E se a loro piace così… Sul make-up, invece, nessuna stravaganza, anzi. Morbido e sottile, sostenuto da un’ottima base, con copertura media, senza fondotinta liquido.



Amante della pelle porcellana, mai vista con un blush, la Jolie ha però definito gli occhi con un semplice liner e ombretti neutri. Per le celebri labbra, poi, ha optato per un trendissimo nude look, che comunque risaltava sulla sua pelle bianca e l’abito candido.