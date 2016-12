Anche per la sposa è nude look

07:00 - È, anzi, deve essere, il giorno più bello. Lo si attende tutta a una vita e all’improvviso accade. Non ci si può far cogliere impreparate proprio il momento delle nozze. L’abito lo si sogna già da bambine. Ma per il make-up? Anche in questo ci sono mode e tendenze.



La sposa del 2015 non può sottrarsi al trend del momento: il nude look. Certo, bisognerà fare attenzione alla fisionomia del viso, alle caratteristiche fisiognomiche, all’incarnato e al colore degli occhi e alla lunghezza dei capelli. Ma ormai il refrain lo abbiamo imparato: fondamentale è la base.



Con il nude look il trucco risulterà elegante, usando poi buoni prodotti a lunga tenuta e molto luminosi si farà il resto. Il primo elemento essenziale per creare il trucco perfetto è la scelta della tonalità del viso, per scegliere poi i colori di ombretti, blush e rossetti, la tipologia di fondotinta e primer.



Niente strati di colore per nascondere la pelle. Il trucco della sposa deve accentuare i suoi lineamenti con delicatezza, per questo il suo maquillage non potrà che partire da un velo di primer mat, per passare poi agli zigomi leggermente scolpiti con un blush rosa, pesca o bronzo. Gli occhi dovranno essere truccati con un ombretto possibilmente beige, o con i colori della terra, mattone per esempio, per poterlo poi sfumare con colori metallizzati per creare l’effetto sparkling sulle palpebre superiori.



Ma passiamo alle labbra: sempre più morbide e voluminose possono essere di un delicato color carne oppure delle diverse gradazioni del rosa, anche scuro. Si può anche scegliere l’alternativa di un gloss, altrettanto di tendenza, di un colore rosa lucente. I capelli, raccolti o sciolti, a seconda del velo.