Anche agli Oscar visi molto naturali

Non ce ne sarebbe stato bisogno, ma la conferma è arrivata anche dagli Oscar: via fondotinta cerone, via occhi dark, ombretti straingombranti. La tendenza è il trucco naturale: c'è ma non si vede, o si vede pochissimo, eppure c'è.

Cate Blanchett, Sandra Bullock, Julia Roberts: visi meravigliosi ma il trucco non era certo la prima cosa da notarsi. Con il crescere dell'età delle attrici, crescevano anche le intensità di colori di rossetti e ombretti, ma comunque ancora sopportabili. E' la conferma che la natura vince sempre, perfino nello showbiz.