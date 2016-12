Anche a Parigi Jennifer Lopez adotta un trucco nude look

07:00 - Non solo alla grande cerimonia d’inaugurazione dei Mondiali Brasiliani all'Arena Corinthians di San Paolo un mese fa, ma Jennifer Lopez si è presentata alle sfilate haute couture di Parigi con lo stesso make-up nude look. Evidentemente l’attrice-cantante latina, felicemente single dopo la relazione durata due anni con il ballerino Casper Smart, si sente così in questo periodo.



Ospite di Donatella Versace, J.Lo si è presentata sotto la Torre Eiffel in splendida forma per la gioia dei molti fotografi, con un look mozzafiato in un bianco candido ed elegante, con il sensuale abito pantalone a una sola gamba, disegnato ovviamente dall’amica Donatella. E anche se l’outfit è ben più sobrio della “bollente” tutina indossata in Brasile, il make-up è lo stesso: nude look, con un velo di ombretto d’oro sotto le sopracciglia ben disegnate. Anche per le labbra stessa scelta, con un rossetto carne, che sul suo incarnato latino stava divinamente. Giusto un po’ di colore a risaltare gli zigomi e poi un tratto di matita nera sottile e impercettibile a delineare gli occhi da cerbiatta.



A differenza della performance canora con Pitbull e la collega brasiliana Claudia Leitte, quando aveva i capelli sciolti, a Parigi ha preferito una coda di cavallo praticamente perfetta, che ben faceva risaltare il suo make-up. E non importa se per la cerimonia di chiusura della Coppa del Mondo allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro la Fifa ha scelto l’eterna rivale Shakira, perché a Parigi tutti i flash erano per lei.