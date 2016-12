Alena Seredova, la bellezza della rinascita

07:00 - Per esser bella è bella. Che sia stata la compagna del portiere e capitano della Nazionale, Gigi Buffon, non è certo una qualità personale né un difetto di Alena Seredova. Come però ne è uscita da una situazione poco piacevole di separazione e presunti tradimenti a suon di foto sui giornali, sì, questo è un suo merito.



Ora torna lei a far parlare di sé, dopo essere stata giurata a Miss Italia e con un nuovo amore, svelato dal settimanale Chi: Alessandro Nasi. Anche sui rotocalchi rosa il suo aplomb è sempre sugellato da un make-up molto semplice e naturale.



Difficile vederla con colori sgargianti. La sua “linea” è sempre delicata e mai volgare. Estimatrice del nude look, tanto in voga in questi mesi, ogni tanto concede qualche ombretto colorato, ma sempre scegliendo colori tenui, i cosiddetti “della terra”: beige, mattone e oro.



Per le labbra adotta il gloss nella vita di tutti i giorni, mentre nelle occasioni più mondane opta per un rossetto dalle tonalità dell’arancio. Gli occhi, suo vero punto di forza, sono sempre delineati da una matita nera o marrone scura, con abbondante mascara sulle lunghe ciglia.