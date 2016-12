Al via il casting per "Che trucco!", vuoi partecipare?

07:00 - Carissime ci siamo! Vi annuncio che sono partiti i casting per la nuova serie di "Che trucco!", che registreremo a Milano nella prima settimana di maggio. Volete partecipare? Farvi truccare dai più importanti make-up artist di famose aziende internazionali? Volete carpire segreti, consigli e novità in diretta? Allora scoprite come poter diventare voi le protagoniste della prossima edizione del programma.



Per essere con me in studio davanti ai veri esperti del trucco, non dovete fare altro che cliccare qui, compilare il form, e inviare una vostra foto con le domande del "Che trucco vuoi?"***, via e-mail, all'indirizzo: casting@level33.tv.

Le registrazioni cominceranno a Milano nella prima settimana di maggio, le puntate andranno in onda su La5 a partire dal 12 maggio. Incrociate le dita! Potreste essere le prescelte per un trucco professionale indimenticabile. Scrivete, inviate, e in bocca al lupo!



***Nell'email indicate nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero di telefono, che tipo di trucco vorreste oppure se avete una particolare esigenza di make up.