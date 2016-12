Abbronzatura uniforme? Ci pensa il collant spray

07:00 - Pioggia, flash storm e meteo autunnale. Elementi che non ci hanno permesso di andare regolarmente al mare e che hanno messo a rischio l’abbronzatura. Ma questo non è certo un problema. Oltre alle solite creme autoabbronzanti o lampade solari, da qualche tempo esistono le collant spray. Per chi ama indossare vestitini o per chi soffre particolarmente il caldo esiste questa soluzione.



Se ne è sentito parlare per la prima volta un paio di anni fa, ma si prospetta ci sia sempre più richiesta. Il prodotto ideato da Diego Dalla Palma (ma oggi ci sono anche altri produttori) è composto da minuscole particelle di seta, che creano un effetto fondotinta studiato appositamente per essere applicato sul corpo e riprodurre un risultato di abbronzatura naturale. Aiuta a nascondere i difetti, macchie e ogni tipo di discromia messa in risalto dalla pelle non ancora esposta dal sole. Si applica semplicemente vaporizzando il prodotto a circa 20 centimetri di distanza dalla superficie sulla quale vogliamo applicare un lieve strato di colore, e per uniformarne l’aspetto è necessario effettuare un lieve massaggio. Il risultato saranno gambe abbronzate, dal colorito omogeneo.



Essendo spray, la texture è molto leggera, ma chiaramente per avere un risultato migliore è necessario spalmare il prodotto con le mani su tutta la superficie delle gambe. La formula è adatta a tutto il corpo e a tutti i tipi di pelle. Facile e veloce da applicare e si asciuga rapidamente. L’effetto è immediato, duraturo e waterproof, resistendo a sudore e pioggia. Per toglierlo bastano acqua e sapone. Il suo costo si aggira intorno ai 25 euro a confezione è disponibile in due tonalità naturali, una più chiara e una più scura e permette anche di nascondere le imperfezioni cutanee leggere come le discromie.