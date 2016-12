"Un tocco di luce sotto le sopracciglia dà vivacità allo sguardo"

07:00 - Lucentezza prima di tutto. Un tocco magico. Un punto luce. È così che si dà brillantezza al viso di una donna. Per il national make up artist di Yves Saint Laurent, Valter Gazzano: «Il tocco magico per eccellenza è touche eclat, che consiglio per creare punti luce, sia nel trucco degli occhi che sul viso. Un tocco di luce al di sotto della sopracciglia darà allo sguardo molta più vivacità. Un velo leggerissimo sullo zigomo evidenzierà, invece, il trucco dell’occhio".

"Per completare il tocco di luce – prosegue l’esperto - con un effetto cangiante applicare con i polpastrelli un velo di ombretto madreperlato oro». Ma, come abbiamo più volte sottolineato, estate è anche colore. «Il colore è vita, con il colore esprimiamo la nostra personalità. Non esistono colori che stanno male, ma possono esserci tonalità che non sono appropriate a tutti. Si deve provare e poi scegliere".



"Se ho gli occhi scuri e mi trucco con uno smokey – prosegue Gazzano - potrei aggiungere un tocco di blu o viola sul nero per renderlo più affascinante mantenendo l’intensità desiderata". Tra l’altro Yves Saint Laurent è definito maestro del colore «e di conseguenza è stato maestro nel proporre i primi accostamenti audaci nel make-up. Ci sono le nuove Couture Palette in cui sono racchiusi i colori più amati da Saint Laurent». Ma, prendiamo la palla al balzo: un consiglio dall’esperto, non possiamo proprio sottrarci dal chiederglielo.



Come va messo l’ombretto colorato sugli occhi? «Il modo più facile per applicarlo è sfumare sull’occhio una base di ombretto chiaro o leggermente colorato in nuance con quello vivace. Con un pennello largo e piatto applicare il colore sulla palpebra mobile e sfumarlo verso l’esterno.



Consiglio una linea di matita nera per delineare la forma dell’occhio e poi valorizzare le ciglia il mascara nero. Per le amanti del full color consiglio un mascara e un eyeliner coordinati al colore dell’ombretto».