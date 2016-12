"Per l’estate? Usate prodotti liquidi"

07:00 - Il make up artist di Guerlain, Matteo Perin parla dell’estate alle lettrici di Che trucco!. Dei trucchi non solo per le dive, ma per la quotidianità di tutti i giorni. Mare, spiaggia, la stagione sta iniziando.

«Sicuramente per l’estate tutte le donne vogliono avere un effetto incarnato. La pelle è la protagonista durante l’estate quindi è dominante la terra o il fondotinta senza usare la cipria e solo con la terra sopra». Quindi, la pelle: abbronzata, ovviamente. L’importante è usare prodotti liquidi che non secchino. «Certamente. E non dimenticare mai il mascara, che è fondamentale per la profondità dello sguardo».