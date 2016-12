nomakeupselfie contro il cancro: erano davvero senza trucco?

07:00 - Qualche giorno fa nei trends su Twitter è apparsa l'hashtag #nomakeupselfie.

Si tratta di una iniziativa del Cancer Research Uk che ha richiesto alle donne un selfie naturale, senza trucco.

Hanno aderito in tanti, VIP e non per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione del cancro al seno.









Grazie a questa iniziativa sono stati raccolti in pochi giorni oltre un milione di euro, ma non tutti sono stati poi così "no make up"... non credete?