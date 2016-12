"Il trucco estivo? Non ci sono regole, a ogni donna il suo"

07:00 - "Sole e caldo sono un buon pretesto per cambiare look". Parola di esperto. E l’esperto in questione è il National make-up artist di Yves Saint Laurent, Valter Gazzano.

Come deve essere, quindi, un make-up estivo?

"Non ci sono regole precise, ogni donna può scegliere quello che più ritiene idoneo per ottenere il suo make-up ideale, per esempio, per chi desidera un effetto naturale e facile da realizzare si potrà usare un trucco semplice composto da terra, mascara, matita occhi e gloss. Le amanti del make up, potranno usare ombretti, eyeliner, mascara colorati e rossetti lucidi a lunga tenuta".



Ma con questo caldo non è necessario prendere qualche accorgimento?

"Si, è necessario per mantenere il trucco intatto dal mattino a sera. Prima di applicare il fondotinta bisogna stendere un leggero velo di Soin Pinceau Eclat Instantanè per illuminare e fissare il trucco del viso, da ritoccare durante la giornata con il Touche Eclat le zone d’ombra del viso e scegliere mascara resistenti come Mascara Faux Cils Waterprof o prodotti per labbra a lunga tenuta come l’impeccabile Vernis A Levres".



Ma veniamo ai colori. Protagonisti di questa estate…

"Per il make-up degli occhi i colori di tendenza sono il blu, l’arancio e i toni caldi solari, mentre per labbra e unghie, i rosa vivaci e i toni corallo sono ideali per accendere il sorriso e valorizzare una manicure in perfetta armonia"



Stanno bene a tutti?

"Con il colore esprimiamo la nostra personalità. Non esistono colori che stanno male ma tonalità che non sono appropriate. Si deve provare e poi scegliere. Con gli occhi scuri e ci si trucca con uno smokey, bene, si potrà aggiungere un tocco di blu o viola sul nero per renderlo più affascinante mantenendo l’intensità desiderata".