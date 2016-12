"Che trucco!", casting per la nuova edizione

07:00 - Sono già arrivate tantissime foto per i casting delle nuove puntate di "Che trucco!". C'è ancora tempo per provare a venire selezionate e diventare protagoniste del trucco dei più importanti make up artist italiani. Ecco come.



Compilate il form che trovate qui, inviate una vostra foto via e-mail, all'indirizzo: casting@level33.tv, e rispondete alle domande del "Che trucco vuoi?"*.

Le registrazioni cominceranno a Milano nella prima settimana di maggio, le puntate andranno in onda su La5 a partire dal 12 maggio.



*Nell'email indicate nome; cognome; luogo e data di nascita; residenza; numero di telefono; che tipo di trucco vorreste oppure se avete una particolare esigenza di make up.