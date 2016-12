"Bio colour nail", lo smalto green mixato in casa

07:00 - Tutti quei flaconcini vuoti con un avanzo di colore viola che non va più, o non ci piace più. Via: si butta e non si inquinerà più.

E’ infatti in arrivo lo smalto che si mixa in casa. L’idea è venuta agli studenti di un istituto superiore di Parma e sarà realizzata grazie a un progetto della Luiss.



Funzionerà così: si compreranno soltanto i colori primari di smalto (anallergico, senza metalli come nichel e piombo), ovvero cinque flaconcini, blu, rosso e giallo, più il bianco e il nero. In casa si potranno ottenere tutte le nuances di colore desiderate mixando i colori acquistati.

Quando finiscono, basterà comprare una ricarica, risparmiando ma anche evitando spreco di vetro e plastica.



I ragazzi, classe 4f dell’Istituto Professionale per Industria e Artigianato Primo Levi di Parma, hanno spiegato al Corriere che si tratta un’idea nata sui banchi di scuola, durante le lezioni di approfondimento sulla teoria dei colori. Ha contato molto anche una passione per la nail art, insieme a un’attenzione verso i possibili sbocchi lavorativi.