“Inverno tra black rock e ‘nudo’. Primavera anni ‘90”

07:00 - Tendenza black rock per l’inverno, anni ’90 per la primavera. Almeno per Yves Saint Laurent, di uno scuro intenso a valorizzare l’occhio, quindi scuro rock, molto sfumato non troppo grafico, per i prossimi mesi. Più delicati e a pastello per la primavera 2015. Parola di Valter Gazzano, make-up artist della casa francese.



“Ma il ‘rock’ può essere anche soft, abbinando al nero il marrone o il bronzo”. Altra tendenza sarà il “nudo”. “Sembra un make-up facile da fare, ma non lo è. Tutt’altro. Se nel look rock c’è il trucco scuro o colorato, sopracciglia importanti e labbra rosa pesca, un’ombreggiatura tipo terra, nel “nudo” no.



“La carnagione deve essere luminosa e uniforme, - prosegue Gazzano - proprio per essere più vicina possibile al colore della pelle. Il fard appena rosato o color albicocca proprio per riprodurre l’arrossamento naturale della pelle. Le sopracciglia devono essere molto ben curate e le ciglia molto ben definite, con mascara in abbondanza. La matita nera molto leggera, quasi inesistente, con un ombretto rosa pesca o marroni chiari e opachi. Le labbra molto più colorate, ma sempre cercando di mantenere un colore naturale”.



Il “nude” sta veramente bene a tutte?

Diciamo che un viso non deve avere imperfezioni pronunciate. Con il trucco black fatto bene è sicuramente più semplice per noi. Il trucco può trasformare, il “nude” no.



Chi aveva il make-up più interessante alle sfilate milanesi?

Devo dire che si stanno sempre più affermando le blogger, sempre più attente e preparate. Chiara Ferragni, per esempio, riesce sempre a essere perfetta. Riesce a valorizzarsi sempre, con i suoi look che abbina benissimo ai suoi make-up. Mi è piaciuta molto anche Anna Dello Russo - consulente creativa di Vogue Giappone -, anche lei impeccabile.



Che primavera ci aspetta?

Sicuramente colori pastello, con un ritorno del rosa, e colori ovviamente più brillanti rispetto all’inverno.