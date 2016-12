“Arriva il freddo, nessuna paura per pelle e capelli”

07:00 - Ed eccolo l’autunno, precursore e portatore di pioggia, vento e freddo. Come dire, nemico di pelle e capelli. La pelle è facilmente soggetta a secchezza, arrossamento, screpolature. Le insidie non arrivano solo dalle temperature in calo, ma dell’aria secca degli ambienti riscaldati, lo smog e le repentine variazioni di temperatura, che sottopongono la pelle a un brusco stress per via del passaggio dal caldo al freddo. In realtà bisogna fare una distinzione tra pelle secca disidratata e quella alipidica, come sottolinea la dottoressa Mariuccia Bucci, dermatologa ed esperta dell’Osservatorio AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari – Area Integratori Alimentari).

“La pelle disidratata (carenza di acqua) è caratterizzata da un deficit che interessa la componente idrica, importante per la funzione di barriera, per la protezione dagli agenti irritanti e per le proprietà meccaniche della cute – mentre - Quella alipidica (carente di lipidi) si distingue, invece, per una secchezza cutanea dovuta a un'insufficiente secrezione sebacea. La minore produzione di grassi cutanei rende la pelle più fragile e sensibile, soggetta a rughe e ad altri segni dell'invecchiamento», ha spiegato. Un'adeguata idratazione cutanea è indispensabile per garantire una certa plasticità ed elasticità alla pelle. L'alimentazione gioca un ruolo di primo piano. Un adeguato apporto di acqua contribuisce indubbiamente a mantenere una pelle elastica e in ottimo stato.



“I nutrienti presenti in una formulazione finalizzata agli annessi cutanei, sono scelti in base a una duplice strategia – ha precisato la Dottoressa - azione antiossidante e protettiva, garantita per esempio da betacarotene, vitamine C ed E, CoQ10, selenio, rame, zinco, ferro, e manganese, calcio pantotenato; azione ristrutturante per la presenza per esempio di metionina, cistina, arginina, ovvero aminoacidi solforati, che svolgono un'azione ristrutturante sulle cheratine di unghie e capelli, acido glutammico, vitamina B6 , vitamina H o biotina e vitamina F o vitageno che posseggono in particolare un effetto riequilibrante in caso di fragilità di unghie e capelli”.