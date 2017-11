Ballo delle Debuttanti: una favola nell’era 2.0 Ufficio stampa 1 di 17 Ufficio stampa 2 di 17 Ufficio stampa 3 di 17 Ufficio stampa 4 di 17 Ufficio stampa 5 di 17 Ufficio stampa 6 di 17 Ufficio stampa 7 di 17 Ufficio stampa 8 di 17 Ufficio stampa 9 di 17 Ufficio stampa 10 di 17 Ufficio stampa 11 di 17 Ufficio stampa 12 di 17 Ufficio stampa 13 di 17 Ufficio stampa 14 di 17 Ufficio stampa 15 di 17 Ufficio stampa 16 di 17 Ufficio stampa 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Le debuttanti hanno come cavalieri gli allievi ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno, per i quali “Vienna sul Lago”, data la vocazione alla solidarietà e alla cultura dell’evento, è da anni un momento articolato del percorso di formazione. La manifestazione è nata nel 1995 e grazie ai suoi obiettivi ed ai progetti sociali ha ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti da parte della Presidenza della Repubblica italiana e della Presidenza della Repubblica austriaca.



Per le giovani debuttanti e per i cadetti, la serata del Gran Ballo è il punto di arrivo di un percorso iniziato in precedenza, con corsi di formazione e visite culturali, al termine del quale si svolge una serata di festa che ha il sapore della fiaba. La cornice non può essere più maestosa e affascinante: la Grande Galleria della Venaria Reale, a pochi chilometri di Torino, si riempie di luci e di ospiti illustri in abito di gala per festeggiare queste fanciulle in fiore.



L’ingresso in società delle 30 debuttanti è accompagnato, per il 7° anno consecutivo, dai meravigliosi abiti realizzati dallo stilista Carlo Pignatelli che per questa speciale edizione ha disegnato un modello ispirato a Lady Diana Spencer, alla quale è dedicata anche una bella mostra presente alla Reggia Sabauda, per commemorare il ventennale dalla scomparsa dell’amata principessa. A fare gli onori di casa per questa XXIII edizione sono gli attori Alex Belli e Corinna Grandi (ex debuttante 2004), mentre la colonna sonora della serata è affidata all’Orchestra Mozart di Torino.



Il fascino della serata danzante in abito bianco al braccio di un cavaliere in alta uniforme è un archetipo ancestrale che non conosce tramonto. Come ci racconta Martina Bui, una delle debuttanti di questa edizione, è bello far emergere e valorizzare al massimo, anche con un bel vestito e un look da principessa, i lati più femminili del proprio carattere. Un ballo di debutto non è solo una bella serata, ma un vero e proprio momento di passaggio in cui si smette di essere ragazzine e ci si sente donne, un’occasione per migliorare se stesse. Naturalmente è anche una serata divertente in cui, oltre al lato fiabesco, si ha occasione di conoscere nuove persone e fare un’esperienza unica.



Al di là della apparente frivolezza dell’evento, “Vienna sul Lago” porta con sé anche una importante valenza solidale ed è l’occasione di trasmissione di valori importanti. Come spiega l’Ammiraglio Comandante Pierpaolo Ribuffo,"Vienna sul Lago" è un appuntamento di elevato profilo, cui la Marina e l’Accademia Navale partecipano con convinzione da oltre vent’anni. E' l'occasione in cui gli Aspiranti Guardiamarina per diversi intensissimi giorni partecipano a conferenze con relatori di alto spessore, interazioni con rappresentanti delle Istituzioni, visite a musei particolarmente significativi e momenti di ricordo dei nostri caduti. Aggiunge l’Ammiraglio: “La solidarietà è appunto uno dei valori che coltiviamo in Accademia ed è un tratto distintivo di ogni marinaio. I marinai italiani danno prova quotidiana di solidarietà, assolvendo con grande professionalità le missioni nel Mediterraneo Centrale e nell’Oceano Indiano. Allo stesso modo, gli allievi dell’Accademia Navale sono scesi in strada per spalare fango a fianco dei cittadini di Livorno, dopo la tragica esondazione che ha colpito la città il 10 settembre” .



Non solo musica e fiori, dunque, ma anche un preciso intento sociale e formativo. Spiega l’Aspirante Guardiamarina Marco De Palmis, che partecipa a questa edizione del Ballo: "La manifestazione è articolata su una settimana di attività culturali molto interessanti ed istruttive. Tra le altre cose, visiteremo il Museo Egizio di Torino, interagiremo con i rappresentanti di diverse Istituzioni civili ed assisteremo ad una conferenza del Magistrato Piercamillo Davigo, sulla Giustizia e sulla Sicurezza".



La festa è un’occasione di crescita per tutti, compresi i giovani allievi della Scuola Alberghiera “Maggia” di Stresa e dall’Associazione Italiana Sommelier, chiamati a cimentarsi nel servizio del pranzo di gala. A questo punto, non resta che lasciare spazio alla musica e aprire le danze.