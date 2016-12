Ballo delle debuttanti: la favola continua ad affascinare

Gli elementi sono quelli della favola : una bella fanciulla con un abito da sogno, un fascinoso cavaliere in alta uniforme, un ricco castello in cui danzare accompagnati dalle note romantiche dell’orchestra tra due ali di folla che osserva compiaciuta. E’ il finale che prelude alle magiche parole “e vissero felici e contenti…” e probabilmente il motivo per cui, anche nel Terzo Millennio, non tramonta il rito del ballo delle debuttanti. Sabato 5 novembre l’appuntamento con la fiaba è alla Reggia di Venaria Reale , presso Torino, per la 22esima edizione di “Vienna sul Lago” , sera della presentazione ufficiale in società di quarantadue fanciulle in fiore, accompagnate da altrettanti cadetti dell’Accademia Navale di Livorno. A fare gli onori di casa è il giornalista Alessandro Cecchi Paone.

Che cosa spinge una ragazza che, nella vita di tutti i giorni, indossa jeans e sneakers, non si separa mai dal fido cellulare e balla al ritmo delle compilation di Spotify, a indossare un abito da gran sera, tacchi a spillo e danzare addirittura il valzer o la quadriglia? Probabilmente il succo della favola sta, anche in questo caso, proprio nella discontinuità con la vita di tutti i giorni: si tratta in fondo del sogno di una serata, tra sete bianche, fiori e cavalieri in uniforme; dopo, proprio come accade a Cenerentola al rintocco della mezzanotte, l’esperienza si conclude, si torna alla vita di tutti i giorni, ma si porta con sé un magnifico ricordo.



L’edizione di quest’anno assume un carattere internazionale, grazie alla presenza di Victoria, una debuttante statunitense, per la precisione della Pennsylvania, e ha il sapore della rivincita: le 42 fanciulle in fiore 2016 contano infatti tra le loro fila anche le ragazze che hanno partecipato all’edizione dello scorso anno e che, a una manciata di minuti dall’inizio della festa, hanno visto la loro serata cancellata. Dopo i terribili attentati di Parigi del novembre scorso, infatti, la proclamazione del lutto nazionale ha portato alla necessità di annullare il ballo e al rientro immediato dei cadetti alla loro sede. Insomma, gli imprevisti si possono insinuare anche nelle favole, ma le debuttanti hanno accettato coraggiosamente, anche se tra qualche lacrima, di rinviare tutto all’anno successivo. E ora il momento è venuto: le giovani coppie, accompagnate dalla note dell’Orchestra Mozart di Torino, stanno per varcare la porta di accesso alla grande Galleria della Reggia Sabauda, dove si apriranno le danze. Le ragazze, rigorosamente in bianco, vestono abiti firmati dallo stilista Carlo Pignatelli e con trucco e acconciature dello staff professionale delle Scuole San Carlo e de L’Estetica di Torino.



L’apparente frivolezza della situazione è stemperata dall’intento benefico della serata: come di consueto il Gran Ballo è a favore della Fondazione Telethon, con le debuttanti e i cadetti investiti del ruolo di Ambasciatori Telethon nel mondo, per raccogliere fondi e accendere i riflettori su argomenti di grande rilievo e spesso trascurati. La serata è il culmine di un percorso culturale e formativo che ha coinvolto i giovani partecipanti nei giorni che precedono la manifestazione:



La manifestazione unisce cultura, tradizione e solidarietà e, proprio grazie ai suoi obiettivi ed ai progetti sociali realizzati, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti dai Presidenti della Repubblica Italiana e Austriaca. Per questa XXII edizione, “Vienna sul Lago” ha ricevuto una medaglia di benemerenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in segno di apprezzamento e considerazione per l’iniziativa.



A fare gli onori di casa è il giornalista e scrittore Alessandro Cecchi Paone che ha accolto con grande entusiasmo e spirito di solidarietà l’invito a partecipare in qualità di presentatore della serata. Partecipano anche numerosi personaggi del mondo della cultura, delle istituzioni e dello spettacolo, tra i quali l'attore Alex Belli accompagnato dalla moglie Katarina Ragnanova, l'esperto di moda, wedding planner e conduttore televisivo Enzo Miccio, la modella e attrice Ariadna Romero con il fidanzato Pierpaolo Pretelli, la cantante Sara Galimberti, l’attrice-conduttrice Marina Castelnuovo, celebre sosia ufficiale di Liz Taylor. Ospite speciale di questa XXII edizione dell’evento Vienna sul Lago è la nuotatrice olimpionica Luisa Trombetti.