Arredamento: rifai il look alla camera da letto

Letto Casual Scandi. Relax, atmosfere soft e colori pastello. Questa primavera-estate un super trend è la combinazione verde salvia e rosa, che invita alla dolcezza e a sognare. Per creare un’atmosfera accogliente e trasformare la camera da letto in un autentico angolo nordico non possono mancare legno chiaro, ceste e accessori in pelliccia. Grandi protagonisti sono, infine, i tappeti in lana a maglia grossa, dei veri e propri must have.



Letto Cool Copper. Se amate le geometrie e uno stile d’impatto, questo è il look che fa per voi. Scegliete biancheria con una stampa a righe larghe in bianco e nero per un effetto fresco e, al tempo stesso, elegante. Aggiungete dei quadri di arte tipografica alla parete e accessori metallici color rame per dare un tocco di luce e smorzare il rigore del black and white. Inoltre, un pouf in pelle al posto del classico comodino accresce la sensazione di comfort e si adatta perfettamente allo stile casual.



Letto Blue Country. Questo look può farvi sentire le onde dell’oceano che si infrangono, grazie alle caratteristiche dei due colori predominanti: l’intensità del Maritime Royal blu e la freschezza del bianco. Un tappeto in iuta, ceste intrecciate e legno spazzolato garantiscono, inoltre, il fascino dello stile rustico senza tempo. Colpo d’occhio indiscusso: una carta da parati con sfondo a tema.



Letto African Glam. La lussuosa sensazione di un safari è ricreata da uno schema di colori tenui come beige e grigio, abbinati al nero. Luccicanti accessori in metallo e tende in velluto aggiungono una nota glamour. Il tocco finale ideale? Una stravagante carta da parati con pattern animalier. Infine, delle corna decorative per completare l’ambiente African-style.



