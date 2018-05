Pubbliredazionale Arredamento: rifai il look al tuo soggiorno Stanche del vostro divano? Vorreste cambiarlo, ma non ne siete convinte al 100%? Qui una mini-guida per ricreare diversi look

Che siate fra le tante che cambierebbero un divano o al mese o che facciate parte di coloro per cui un divano è per sempre, di certo l’idea di renderlo protagonista di un vero e proprio restyling non potrà che risvegliare la vostra creatività. Ecco come per ricreare 4 look diversi con cui regalare nuova vita al vostro living.

Divano in stile Scandi.

Ideale per chi ama il design e le linee pulite degli arredi nordeuropei, lo stile scandinavo – detto anche Scandi o Nordico – rende l’ambiente accogliente e luminoso, perfetto per favorire il relax di tutta la famiglia. Non possono mancare complementi d’arredo in legno chiaro, decorazioni color pastello e materiali naturali, perfetti per aumentare l’atmosfera di benessere. Per dare un tocco di vivacità, aggiungete inserti di colore, come arancione, rosa e menta. Infine, per renderlo davvero unico e personale, potete sbizzarrirvi con decorazioni fai-da-te da realizzare con i più piccoli: bastano cornici e foglie dai colori e dalle forme.



Divano in stile Glam.

Proprio come accade nella moda, i complementi più semplici possono velocemente assumere una connotazione glamour con gli accessori giusti. Dotatevi di cuscini in velluto dai toni lussuosi come avorio e ametista, rivestite la parete con una carta da parati effetto cocco e aggiungete mobili in metallo scintillante. Ecco che il vostro divano assume immediatamente un look prezioso e sofisticato. L’ultimo must-have: un carrello da bar da reinventare come tavolino, decorato con scatole, candele profumate e accessori effetto silver.