Viva il romanticismo: piccolo vademecum per una notte d'amore

Questione di feeling: se abbiamo deciso che stasera è la sera giusta, possiamo affidarci alla meta comunicazione, ovvero: la casa è la stessa, ma l'atmosfera assolutamente no! Abbassiamo la suoneria del citofono (non viene mai nessuno, ma non si sa mai!) e accendiamo luci basse e soffuse. Profumare l'ambiente è un'ottima idea: sì agli incensi e ai diffusori. Volendo poi fugare qualsiasi dubbio sulle nostre intenzioni, facciamoci trovare con una lingerie mozzafiato, ma chic: una sottoveste in seta o una vestaglia leggera che lascia intravedere l'intimo saranno perfette. Chi ben comincia...



Slow down: per essere al top solleviamo umore e aspetto togliendoci di dosso il grigiore della giornata, piena zeppa di polveri sottili e di impegni di ogni genere. Prima che il nostro lui torni dal lavoro diamoci una sferzata di energia al viso con una maschera fai da te: in una ciotola con lo yogurt versiamo qualche cucchiaio di olio di mandorle dolci e del cocco grattugiato e yogurt. L'idea piccante? Accendiamo le candele e riempiamo la vasca: un bel bagno in coppia per spalmarci e lavarci a vicenda sarà un preludio molto rilassante per una notte d'amore. Niente vasca? Usiamo la doccia, andrà bene ugualmente e la complicità senz'altro ce ne sarà grata.



L'appetito vien mangiando: una cenetta romantica è un grande classico che non smette di piacere. Per evitare di trascorrere una serata ai fornelli puntiamo su cibi semplici e facili da preparare, accompagnati da un bel calice di vino rosso. Da quanto tempo abbiamo perso l'abitudine di dedicarci del tempo chiacchierando del più e del meno senza pensare ad altro? Se poi vogliamo esagerare, ricordiamoci di indossare l'intimo giusto: la passione va accesa e la fantasia stimolata, mai dimenticarlo!



Only you: quando arrivano i figli la vita di coppia ne risente, pareccchio anche. Tutto cambia, ma una cosa è certa: la coppia è la coppia. Se si ha la fortuna di poter contare sui nonni, o se una famgilia di amici se la sente, sarebbe opportuno dedicarsi una serata (e una notte!) finalmente soli lasciando i bambini agli altri. A volte la ritrovata libertà è così sorprendente che basta anche solo una passeggiata mano nella mano per sentirsi di nuovo uniti e complici come quando eravamo agli inizi della storia. La notte può solo essere meravigliosa e dolce: un abbraccio, una carezza, un massaggio saranno perfetti per un romanticismo che rinsalda cuore e relazione.



Che ne dici del Cineforum? un bel film, una pizza e qualcosa da bere: cosa desiderare di più? Se il sonno non ha la meglio, facciamo durare questa serata fino all'alba, film dopo film. A volte è molto speciale anche una serata normale, basta abbracciarsi e stare vicini. Il sentimento - e non solo la passione - va coltivato e i silenzi possono essere ottimi alleati soprattutto quando l'unico a dover dire la sua è il cuore. Unica accortezza: divanizziamoci senza risparmio.



Fuga d'amore: a volte la pigrizia prende il sopravvento, ma senza spendere una follia è possibile scovare occasioni intriganti a prezzi assolutamente low cost per un fine settimana lontano da casa. L'unico limite è la scelta: tra città d'arte, località termali o bed & breakfast con piccole spa la parola d'ordine è: svago! La camera sarà l'universo su cui puntare l'attenzione per un fine settimana all'insegna della rinnovata passione. Una piccola isola di felicità da vivere insieme: mai senza!