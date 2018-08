Tradimenti: come sopravvivere alle “brutte sorprese” dell’estate

CHE SUCCEDE NEL CERVELLO - Gli scienziati hanno scoperto che quando si subisce una delusione d’amore nel cervello si crea una specie di effetto doping: l’organismo produce infatti maggiori quantità di dopamina, un neurotrasmettitore che a sua volta regola la produzione di adrenalina. Insomma, il nostro fisico fa del suo meglio per “darsi una mossa” e prepararsi nuovamente all’azione.



PARTI DA TE – Non cedere al bisogno di sfogarti e di vendicarti, raccontando a tutti quelli che conosci che razza di mascalzone sia stato il tuo lui (o ex-lui, vista la situazione). Se hai bisogno di condividere il dispiacere, confidati con la persona di cui ti fidi di più e fermati lì:. Moltiplicando gli interlocutori non proverai sollievo né consolazione supplementare: al contrario alimenterai il gossip e la chiacchiera, e questa è l’ultima cosa di cui hai bisogno. Il fatto di rimanere in silenzio ti aiuterà invece a recuperare una connessione con il tuo mondo interiore e ad aiutarti a capire con più chiarezza quello che devi fare. Presta la massima attenzione a ciò di cui hai bisogno e prova a volerti bene. Guardare in faccia il proprio dispiacere è il primo passo per lasciarselo alle spalle, senza temere gli inevitabili momenti di malinconia.



NON CASCARCI - Uno degli sbagli più frequenti è fermarsi alla rabbia e alla lamentela, addossando ogni colpa all'ex. La collera e il desiderio di rivalsa sono naturali: concediti qualche giorno per dare sfogo a questi comprensibili sentimenti, ma cerca di non crogiolarti in essi: sono emozioni pesanti e non costruttive, alle quali è bene mettere un limite. E’ giusto invece interrogarsi con sincerità su quale possqa essere stato il tuo ruolo in questa situazione: possibile che anche tu non abbia un po’ di responsabilità?



STRATEGIE 2.0 - Togli l’amicizia al tuo ex e alle persone troppo collegate a lui, elimina i profili che ti riportano troppo vicino al suo, ma astieniti dal riempire i social di insulti e invettive: oltre a essere un comportamento poco efficace, è anche sgradevole e poco educato. Meglio chiudersi nel silenzio e simulare indifferenza. Se non riesci a resistere alla tentazione di visitare il suo profilo e scoprire tutto quello che fa, limita il più possibile il tuo tempo online. Scoprirai che le amicizie reali sono molto più soddisfacenti di quelle virtuali.



E’ DAVVERO FINITA? – Lascia smaltire la collera più bruciante, poi fermati a ragionare: come si è giustificato il tuo lui? E che importanza attribuisci all’accaduto? E’ stata una semplice scappatella o il segnale di un malessere che mina già da tempo il rapporto? Se lui te lo chiede e te la senti di riprovarci, tanto vale cercare di passare sopra al fattaccio il più in fretta possibile: fagliela pagare se vuoi, ma cercando di non soffrire troppo. Se invece il tradimento è l’ultimo atto di una rottura inevitabile, cerca di essere coraggiosa e di darci un taglio: invece di rimuginare sul passato meglio guardare al futuro. Non preoccuparti di perdonare: non è facile superare un dispiacere grande in breve tempo. E in fondo non sei tenuta a farlo.



VIVI POSITIVO – Mai come in questo momento occorre cambiare prospettiva nel modo più radicale possibile: frequenta luoghi diversi da quelli che dividevi con il tuo ex, dedicati a un nuovo hobby, cerca di conoscere altre persone, impara un nuovo sport. Il movimento fisico, in particolare, può essere d’aiuto: una seduta di allenamento, anche intenso, ti aiuterà a fare il pieno di endorfine e a scaricare il cattivo umore. Ti regalerà anche una sana stanchezza, utile per superare l’ansia e l’insonnia notturna. E poi, chissà: potresti scoprire che il nuovo allenatore… è un ragazzo davvero carino.