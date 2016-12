Ti sposi? Cinque consigli per una felice vita a due

1 ACCETTA LA DIVERSITÀ – Quando si tratta di discutere a tavolino siamo tutti pronti a schierarci a favore della comprensione reciproca, l'accettazione della diversità, il rispetto che non deve mai mancare. La realtà dei fatti, tuttavia, non è così semplice perché accettare davvero l'altro significa darsi la possibilità di essere ciò che si è, senza maschere, anche negli sbagli o nelle diversità. Il fatto che tu e il partner vi siate scelti e vi amiate non significa essere identici in tutto. Quando discutete impara a vedere le cose da un altro lato: il tuo non è l'unico punto di vista possibile.



2 RITAGLIA I TUOI SPAZI – Arrivi dal lavoro, lui chiede qualcosa e… state già litigando! A volte succede, per questo è importante concedere a se stessi uno spazio di decompressione per allontanarsi mentalmente dai problemi lavorativi e rilassarsi: dalla passeggiata alla doccia, scegli la tua modalità. Fate in modo di ritagliare dei momenti in cui continuare a seguire le vostre passioni, un hobby o quello che amate: la crescita personale è la chiave per evolvere anche nel rapporto di coppia.



3 MAI PER SCONTATO – Dare l'altro per scontato accade, specialmente quando ci si conosce da anni. Tanto tu non cambi mai, ormai lo so, fai sempre così: parole come queste, pronunciate con leggerezza durante un momento di rabbia, smontano l'iniziativa dell'altro e bloccano lo stimolo al cambiamento. Spesso le persone più vicine, come il partner, diventano dei cuscinetti emozionali su cui scarichiamo lo stress quotidiano. Al contrario, dovremmo ricordarci che proprio chi ci ama dovrebbe essere trattato con lo stesso rispetto e gentilezza che usiamo verso gli altri.



4 PAZIENZA E ASCOLTO – C'è bisogno di tempo per capire le esigenze reciproche e trovare armonia. Vivere sotto lo stesso tetto implica dei momenti di difficoltà, tuttavia essere capaci di navigare anche quando la tempesta infuria vi renderà più forti come coppia. L'ingrediente numero uno? La pazienza: quando senti che viene meno esci di casa, anche con la scusa della spazzatura. Iniziare una discussione quando siamo tesi può far esplodere facilmente rancori e rabbia. Al contrario, il confronto positivo può diventare un'avventura capace di farci crescere se impariamo a esprimere le nostre esigenze e ascoltare i bisogni dell'altro.



5 INSIEME – Ridere di fronte a una strada sbagliata o l'autobus perso, sognare, prendersi per mano e ballare (anche in cucina!): sono le piccole cose il sale della vita. Divertirsi con il partner è un ingrediente fondamentale per la felicità di coppia. Non smettere di vedere nell'altro un amico e un compagno di viaggio, coltiva i tuoi interessi, ascolta i suoi sogni. Aiutare la crescita di chi amiamo e al tempo stesso ideare nuovi progetti insieme è la chiave per un matrimonio senza noia, fondato sulle passioni e il piacere di stare insieme, anziché sul senso del dovere e le regole.