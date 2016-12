Ti ha lasciato in dicembre? Ecco come superare la crisi

IL PRIMO PASSO - Stai male? Piangi. Fingere non serve perché rimanda il dolore. Lasciati libera di provare ciò che senti. A prescindere da come sia andata, un amore che finisce lascia cocci rotti e lacrime. Evita di raccontare i dettagli a ogni persona che incontri, o il rischio è di trascorrere le feste parlando del tuo ormai ex. Meglio scegliere poche persone: condividere ciò che ti sta accadendo con chi stimi e di cui hai fiducia aiuta a sfogarsi e liberare le emozioni.



COME NE PARLI? - Dare all'altro tutte le colpe all'inizio può far sentire meglio, ma non è risolutivo. Racconta la situazione partendo dal tuo punto di vista, per esplorare, come un film, altri punti di vista possibili: anche quando ci si ama intensamente non è detto che l'altro viva le cose nel nostro stesso modo e questo alla lunga può allontanare. Per andare verso scelte in grado di renderti più felice hai bisogno di avere un quadro più completo e imparziale della situazione. Chiedi agli amici più obiettivi il loro punto di vista, in maniera schietta.



PUNTA SUL CORPO - Di fronte a una situazione di stress il fisico è il primo a risentirne. Passa al contrattacco: trattati bene. Regalati una giornata alle terme; sauna, bagno turco e la ricchezza delle acque curative saranno un toccasana per il corpo e lo spirito. Vai a correre, alleggerisce la mente e permette di scaricare la rabbia in modo positivo. Quando facciamo attività fisica, il corpo diventa più scattante grazie all'allenamento e a livello celebrale aumenta la produzione di endorfina, una scarica di energia positiva per l'umore.



ELIMINA IL VECCHIO - Apri l'armadio e cogli l'occasione della fine dell'anno per buttare tutto ciò che non ti rappresenta più: è il momento giusto per eliminare anche cimeli, regalini e i messaggi d'amore che ancora conservi. Lascia andare ciò che non ti appartiene più, ti sentirai incredibilmente leggera. Questo è un momento dell'anno speciale in cui il vecchio ha fine e lascia il posto al nuovo che arriva, via libera all'entusiasmo, coraggio e un pizzico di determinazione.



RINNOVATI - Rinnova il guardaroba. Non servono grandi cifre, ma solo qualche capo da abbinare in modo strategico. Osa. Trova il tuo lato sexy, che non è necessariamente sinonimo di gonna o scollature travolgenti, ma semplicemente ciò che sa accentuare il tuo fascino naturale. Non sarà un rossetto la risposta ai tuoi problemi, ma aiuta a sentirsi meglio perché l'autostima sale quando impariamo i gesti giusti per prenderci cura di noi.



CHE COSA FAI? - Durante le vacanze si ha più tempo libero: è il momento giusto per staccare da internet e goderti l'inverno. Evita di cadere nella tentazione di spiare l'ex attraverso i social, anzi cogli il momento per rimuovere le app e usare lo smartphone al minimo. Non importa se non risponderai a tutte le notifiche o i messaggi d'auguri, riscoprirai il piacere di apprezzare il silenzio e incontrare le persone davanti a un caffè. Esci a passeggiare, organizza una gita in una città vicina, al parco o a una mostra; circondati di persone positive, con cui ridere e trovare ispirazione.



LA TUA RINASCITA - Capodanno si avvicina: la mezzanotte ha un effetto catartico. Prenditi quindici minuti per scrivere le cose accadute nell'anno vecchio che desideri lasciare, gli sbagli commessi, i dolori. Puoi bruciare il foglietto sulla fiamma di una candela, sarà un piccolo rito per dire arrivederci al passato. Immagina che cosa vuoi realmente per il tuo futuro e brinda all'anno che comincia. Il sipario si apre su un nuovo inizio.