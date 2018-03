Tanti buoni motivi per fare sesso d'inverno

Durante la stagione invernale si sa, siamo pieni zeppi di impegni: lavoro, scuola, famiglia e chi più ne ha, più ne metta. Se poi aggiungiamo che il weekend è il momento per potersi dedicare a quanto abbiamo trascurato durante la settimana, bucati, pavimenti da lavare, pile di roba da stirare, spesa come se stesse per scoppiare la guerra nucleare, alla domenica sera l'unica cosa che ci tiene in piedi è sperare che il lunedì arrivi in fretta.

A questo punto il sesso è finito nel dimenticatoio, con buona pace della vita di coppia.

Un disastro autentico?

Diciamo che se a tutto questo aggiungiamo che la mancanza di luce ha un impatto significativo sull’umore, dato che il sole stimola la produzione di serotonina, un anti depressivo naturale, e che il livello di testosterone, l'ormone legato al desiderio sessuale, tende a diminuire durante l'inverno, siamo messi messi davvero maluccio.



Ecco allora come riaccendere la passione e approfittare del cattivo tempo per concedersi un po' di coccole rafforzando la coppia e migliorando la nostra salute.



You can leave your hat on: bando al pigiamone di pile e alle camicie da notte antifreddo che sembrano uno scafamdro inespugnabile. La nudità è un ottimo afrodisiaco naturale, ammirare il nostro corpo è fonte di enorme eccitazione e chissenefrega del chilo di troppo o della smagliatura: sottoveste di seta, babydoll e biancheria di pizzo faranno passare in secondo piano qualsiasi difettuccio e accenderanno il desiderio. Ricordiamoci che per i signori uomini la vista è fondamentale per accendere e mantenere l’eccitazione, quindi spogliarsi sarà d'obbligo... e stare sotto al piumone anche!



Antiage naturale: durante un rapporto intimo vengono sprigionati ormoni che ci aiutano a migliorare la circolazione sanguigna, irrorano i vasi e perciò mantengono vivi e tonici i nostri tessuti. Pare che le coppie che hanno una vita sessuale piuttosto intensa dimostrino meno della loro età. Per la serie: mai più senza!



By bye raffreddore: studi scientifici effettuati presso la Wilkes University in Pennsylvania, le persone che fanno spesso l’amore hanno maggiori quantità di immunoglobuline A, ossia gli anticorpi che proteggono dai virus. Quindi, contro il malanni di stagione sì al sesso, fatto spesso e volentieri, siamo per i rimedi naturali.



Colesterolo addio: il freddo indubbiamente mette più appetito, e quindi in inverno si tende a mangiare di più, senza contare che tra il Natale, capodanno e Carnevale i cibi calorici e i dolci certamente non mancano. Fare sesso, oltre a farci consumare calorie (circa 200 per ogni rapporto, apri a circa 20 minuti di cyclette!), ci aiuta ad abbattere i livelli di colesterolo cattivo. Non male, soprattutto se pensiamo che un basso livello di colesterolo LDL ci mette al riparo dal rischio di malattie cardiovascolari. Il cuore comanda.



Altro che camomilla: lo abbiamo provato tutti, dopo il sesso viene sonno. Il perché è presto detto: durante un rapporto intimo vengono rilasciate sostanze come la dopamina, che aiutano a rilassarsi e a riposare meglio. Dormire sonni tranquilli fa bene all'umore, alla concentrazione, alla pelle e ci fa sentire rilassati e sereni, con grande soddisfazione del nostro partner. A questo punto, niente di meglio che trascorrere qualche ora al calduccio tra le braccia della nostra dolce metà per allontanare lo stress e vedere la vita sotto un'latra prospettiva: salute, bellezza e legami sentimentali sentitamente ringraziano.