Stai vivendo una storia importante? Ecco le cose da fare insieme entro un anno

UN VIAGGIO – Sai che durante un viaggio si scoprono moltissime cose su noi stessi e gli altri? Soprattutto abbiamo il coraggio di partire senza troppi programmi e seguire l'istinto. I luoghi sconosciuti e le situazione nuove stimolano lati diversi in ognuno. Potresti scoprire che il partner, così sicuro di sé nella vita quotidiana, in un contesto diverso si rivela insopportabile e pieno di ansie. Oppure il viaggio può rivelare il lato magico di un compagno con cui andare alla scoperta di orizzonti nuovi, con un sorriso, curiosità e fiducia. Provateci! Viaggiare insieme rivela molti indizi sulla persona che ti sta accanto… e sulla vostra relazione.



LA CONVIVENZA – Un progetto di vita comune certamente richiede tempo e valutazioni, tuttavia abitare sotto lo stesso tetto rimane il modo migliore per conoscersi davvero… anche in via non definitiva! Vacanza insieme? Sì, ma in ferie si gioca facile, perché siamo tutti più rilassati e sereni. Provate a cogliere gli spunti offerti dal quotidiano per cucinare insieme, condividere gli spazi e le case, aggiungere uno spazzolino da denti in più e un cambio nell'armadio.



RACCONTARVI IL FUTURO – Quali sono i vostri sogni? Raccontarsi reciprocamente non fa parte della trama romantica di un film di Hollywood, ma è una chiave che vi permetterà di riflettere seriamente su ciò che desiderate realizzare, meditando sui vostri bisogni più intimi. Ascolta con entusiasmo e attenzione le sue speranze e paure. Parla delle tue. Raccontarsi e immaginare il futuro aiuta a chiarire se esiste la possibilità di una visione comune… oppure se siete attirati da due modelli di vita inconciliabili. Meglio guardare con onestà le cose.



AIUTARVI – Credi che darsi aiuto reciprocamente sia normale in una coppia? Non lo è. Anzi, aiutare e essere aiutati nel raggiungimento dei propri obiettivi non è affatto scontato, sebbene a parole non si faccia altro che elogiare l'amore come capacità di stare accanto all'altro. Nella realtà di tutti i giorni incoraggiare i bisogni autentici, propri o altrui, può generare paura perché non sempre essi combaciano con le nostre necessità. Siate generosi: in un rapporto costruttivo entrambi i partner si sostengono a vicenda, alimentando la felicità reciproca e aiutando l'altro nell'attivazione delle sue risorse.



PASSIONE CONDIVISA – Un hobby nuovo, oppure la curiosità verso una disciplina sportiva, un passatempo tutto vostro da inventare, la passione per il teatro o la cucina: quali sono le aree in cui trovate affinità? Coltiva questi momenti preziosi perché gli interessi e il tempo condiviso fanno parte di una progettualità che si sviluppa nel presente gettando semi per il futuro. Un ingrediente magico in ogni relazione.