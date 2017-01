Single e felice? Dieci motivi per goderti l'indipendenza

1 SFRUTTA IL TEMPO – In mancanza di serate romantiche, sfrutta questi momenti preziosi per te. Puoi impegnarti nella ricerca di un nuovo lavoro, se è quello che desideri, oppure avere finalmente tempo per leggere, fare bricolage o seguire il corso di formazione che fino ad ora hai rimandato.



2 COCCOLATI – Un pomeriggio alle terme, il caffè in quel posto che ti piace tanto, un weekend alla scoperta di una città sconosciuta: i piccoli piacere della vita migliorano la giornata e ti regalano nuovi stimoli.



3 FAI SPORT – Grazie alle endorfine prodotte durante l'attività fisica l'umore sale alle stelle. Inoltre, lo sport permette di sfogare rabbia e stress. Percepire un corpo agile e scattante ha effetti positivi sulla mente… e migliora l'autostima.



4 BASTA CON LE CRITICHE! – Smetti di pensare ossessivamente all'ex o interrogarti sugli sbagli che puoi aver fatto. Riepiloga mentalmente le tue storie. Di ognuna scrivi ciò che ti ha lasciato e fai in modo che questa consapevolezza sia una lezione per il futuro. Confrontati con gli amici sinceri e poi… lascia andare! Vivere nel passato non serve, focalizzati sul presente.



5 IL TUO SOGNO – Coltivare i propri sogni aumenta la forza interiore e ci rende ricchi di idee, speranze, positività. Datti l'opportunità di creare un progetto a cui tieni: piccolo o grande che sia, ti darà un concentrato di entusiasmo e energia.



6 AUTENTICA RICCHEZZA – Le amicizie, quando sono autentiche, rendono migliore la vita. Arricchisci i momenti liberi grazie alla presenza degli amici e non ti sottrarre all'opportunità di nuovi incontri. Cineforum, una serata dedicata a cucinare, un pomeriggio a fare sport o chiacchierare diventano pura ispirazione quando scegli persone positive.



7 A DIETA DI BENESSERE – Stare in coppia di solito coincide con… un aumento di chili! Cenette romantiche e aperitivi non sono amici della bilancia. Sfrutta il periodo di singletudine per puntare su ciò che ti fa bene: zuppe calde da congelare e sfruttare per le sere in cui vai di fretta, insalate, tè e tisane, legumi e come condimento un filo d'olio a crudo.



8 L'ABBONAMENTO – Fai un abbonamento… a teatro, al cinema, o ovunque ci sia un'attività che ispira il tuo entusiasmo. Sceglila non troppo lontano da casa, sarà più facile aver voglia di uscire. È l'occasione giusta per mantenere attiva la mente, nutrire i tuoi interessi e scoprire un nuovo hobby. E, perché no, fare nuovi incontri.



9 CON ORGOGLIO – Sei il tipo di persona che non va al ristorante o al cinema da sola? Sappi che questo atteggiamento ti sta limitando, perché ti costringe a aver bisogno degli altri per fare ciò che desideri. È bellissimo avere la compagnia giusta, ma è stupido rinunciare a una bella occasione solo perché nessuno è disponibile a condividere questa esperienza. Inizia dal cinema: dopo i primi minuti di chiacchiere, le luci si abbassano e in fondo ogni spettatore è solo, immerso nella sua visione.



10 DIVERTITI – Possiamo vivere un periodo di singletudine come assenza dell'amore e, nonostante tutto vada bene, sentirci sempre un po' incompleti, felici a metà, in attesa di qualcosa capace di rendere migliore il nostro quotidiano. Oppure puoi decidere di essere tu l'autore della tua vita, e aggiungere ispirazione, stimoli, bellezza. Sii single con orgoglio. Andare da soli a pranzo, fare un viaggio, cercare casa possono essere l'inizio di una nuova storia: sperimentare la meravigliosa compagnia di noi stessi.