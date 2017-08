Sexy fitness: la ginnastica di coppia che migliora l'eros

Mi concede questo ballo? Ballare è un'attività estremamente sensuale e riesce a unire due amanti dal cuore alla testa. Una playlist con le nostre canzoni preferite, da ascoltare durante le serate romantiche in casa o durante il viaggio aiuta a condividere emozioni e spensieratezza. Stimolare la fantasia e ritrovare il contatto fisico costituiscono due ingredienti fondamentali per una vita sessuale felice.



Comincia dall'inizio: Una vera e propria ginnastica: secondo gli esperti infatti l'attività sessuale è un vero bruciagrassi. Durante i momenti di intimità viene spesa una notevole quantità di calorie: un autentico allenamento per i muscoli e il sistema cardiocircolatorio. L'importante è… darci dentro!



Bye Bye routine: Basta accontentarsi delle solite posizioni. In piedi, nella doccia, sul divano o sulla lavatrice: lasciamo volare la fantasia! Sperimentare rende eccitante il sesso e aumenta la complicità con il partner. Vogliamo una forma fisica invidiabile? Invece di rimanere passivi, assumiamo un ruolo attivo e andiamo alla ricerca del piacere, sarà terapeutico ed eccitante.



Dalla parte di lei: Quando facciamo pipì proviamo a trattenere per qualche secondo il flusso: serve a individuare i muscoli su cui puntare l'attenzione. Basta contrarre i muscoli del perineo per cinque-dieci secondi, rilasciarli e poi ripetere. Un esercizio fisico da fare in qualsiasi momento della giornata: aiuta l'orgasmo e previene il rischio di prolasso uterino.



Forza, dammi un bacio! Baciarsi per un'ora permette di bruciare oltre 200 calorie. Più è alto il livello di passione, maggiore è la quantità di energia utilizzata: un motivo in più per tenere vivo il fuoco dell'amore. Grazie al sesso aumenta la produzione di endorfine, ci sentiamo più rilassati e l'umore ne trae giovamento: un vero e proprio doping naturale.