Sesso: tavola e divano sono i veri luoghi dell'amore

A illustrare il percorso è il Prof. Emmanuele A. Jannini, Ordinario di Endocrinologia e Sessuologia Medica dell’Università Tor Vergata di Roma, ricordando che sono cinque i luoghi che incidono in modo significativo in questa delicata sfera della nostra vita intima.



1. LA CUCINA – Una dieta varia ed equilibrata ha un ruolo ben noto e scientificamente documentato nel mantenere un buono stato di salute. La dieta mediterranea è quella che meglio contribuisce al benessere, anche sessuale, dell’uomo. La piramide alimentare prevede alla base i cereali integrali, la frutta e la verdura, da consumare con maggiore frequenza, mentre al vertice, e quindi da utilizzare con parsimonia, si trovano i grassi animali e gli zuccheri semplici.

2. IL SALOTTO – Il divano deve essere frequentato solo per poche ore: la vita sedentaria porta con sé una maggiore incidenza non solo di sovrappeso e obesità, ma anche di malattie metaboliche. Una vita attiva e l’abitudine di praticare regolarmente uno o più sport migliorano il tono fisico generale e anche le performance sessuali.

3. I LOCALI DELLA MOVIDA – Sono luoghi in cui si consumano alcol, sigarette e, a volte, anche sostanze stupefacenti. Tutto questo ha un effetto negativo sull’attività e sulle prestazioni sessuali, nel breve e nel lungo termine. Il fumo, ad esempio, è un fattore di rischio importantissimo nello sviluppo sia dell'aterosclerosi che della disfunzione erettile.

4. LO STUDIO MEDICO – E’ un luogo cruciale, in cui recarsi per check up periodici, importanti strumenti di prevenzione, soprattutto dopo una certa età. Inoltre, quando si cominciano ad avere problemi in camera da letto, il medico deve essere considerato come il primo alleato e la persona di riferimento a cui rivolgersi per ricevere consigli e aiuto.

5. LA FARMACIA – Anche il consiglio del farmacista è un valido aiuto: può darci utili indicazioni e chiarire dubbi sia sullo stile di vita più salutare, sia per guidare il paziente nella scelta delle possibili soluzioni indicate dal medico.



Come rivelano i dati emersi dalla ricerca GFK condotta dell’ambito della campagna Ticket to Love e promossa da IBSA Farmaceutici Italia, il sesso è una componente fondamentale della vita secondo l’88% degli uomini che hanno partecipato all’indagine. La défaillance sessuale rimane un punto dolente: ha fatto questa esperienza almeno una volta nella vita il 51% degli intervistati, mentre per il 13% si tratta di un problema da fronteggiare in maniera intermittente o cronica (da una volta su quattro a ogni rapporto). Tra questi soggetti c’è anche una quota rilevante di giovani tra i 35 e i 44 anni, pari al 17%.

