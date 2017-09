Sesso: sempre al massimo, anche al rientro dalle vacanze

OBIETTIVO SEDUZIONE - In vacanza si ha tanto tempo a disposizione ed è facile dedicarsi a qualche attenzione o gioco inconsueto. Non perdere questa buona abitudine, prenditi gli spazi necessari a flirtare con il tuo partner: il ritorno alla routine si colorerà di tinte hot.



UH MOMENTO PER VOI – Tornare a casa non significa ripiombare nella frenesia e nello stress. Dipende soprattutto da voi: conservate una parentesi di tempo tutta vostra per una serata al cinema, un aperitivo a due, o un telefilm in tv da guardare abbracciati sul divano: l’importante è essere in relax e in intimità.



EFFETTO RELAX – L’atmosfera in casa è importantissima. Smettete di lavorare, spegnete il telefono, abbassate le luci, accendete qualche candela profumata e procurate il sottofondo musicale adatto. Godetevi ogni sera un momento di complicità e di intimità.



PEPERONCINO A CENA - Inventa una piccola trasgressione o un momento hot rubato, ad esempio in occasione di una cena in famiglia. Un momento mordi e fuggi ad alta tensione in un angolo nascosto fa sovvertire le regole e regala un brivido di adrenalina.



GIOCHI HOT – La cabina doccia diventa un luogo di seduzione, in cui insaponarsi a vicenda e giocare con l’acqua, con po’ di civetteria. Oppure si può ridere insieme sotto le lenzuola, utilizzando una mascherina.



HAI PROVATO IL MASSAGGIO? – Basta qualche goccia di olio essenziale profumato con le vostre fragranze preferite, da strofinare tra le mani per regalare (e farsi regalare) un massaggio lento e piacevole. Oltre a un effetto rilassante avrà il potere di accendere la passione.



INTERAGISCI – L’amore è anche condivisione: chiedigli come è andata la sua giornata, mostragli che gli sei accanto e che sei pronta a comprenderlo e sostenerlo. L’amore comincia anche da questo: sentendosi considerato e ascoltato crescerà la sua voglia di stare con te e anche il suo desiderio.



ESPRIMITI - Trova il modo di esprimere la tua passione: lui ne sarà coinvolto e stuzzicato. Infila un messaggio piccante nella tasca della sua giacca, mandagli un SMS hot mentre è al lavoro o anche fai sentire la tua voce in un momento di intimità.



PELLE A PELLE – Lo dice anche la scienza: riposare nudi, pelle a pelle, ravviva il desiderio e rende più profonda l’intimità. Metti al bando il pigiama e, se ti pare di aver freddo, aggiungi una coperta e goditi il calore del corpo del tuo compagno.



E LA NOTTE… - Dormire insieme è importante per l’intimità e la complicità di coppia. Scambiatevi qualche coccola prima di addormentarvi e non dimenticate il bacio della buona notte: anche se si tratta di un’abitudine che sta cadendo in disuso è un rituale tenero da non abbandonare.