Sesso: scopri cinque cose che piacciono agli uomini

Noia addio: in camera da letto non c'è limite alla fantasia, basta trovare il lato più sexy e malizioso delle cose. Trasformiamo la quotidianità in un'occasione speciale: anche cucinare o lavare i piatti può diventare estremamente erotico con i giusti accorgimenti. Soprattutto nelle coppie di lunga data è facile cadere nella routine: adesso è ora di cambiare. Biancheria intima stuzzicante, carezze a fior di pelle o la doccia insieme sono solo alcuni degli accorgimenti che possono stuzzicare la voglia di sperimentare.



Svuota la testa: noi donne purtroppo non riusciamo proprio a sganciarci dalle inibizioni che per secoli hanno circondato il corpo delle donne. Lasciarci andare diventa molto difficile, soprattutto se i condizionamenti familiari hanno pesato nella nostra educazione. Questo non fa altro che aumentare il senso di rigidezza e l'insicurezza legati alla sfera intima. Smettiamola di far funzionare il cervello e lasciamo fare al nostro lui: invece di pensare a quel che stiamo facendo, se siamo all'altezza oppure no, concentriamoci su quel che proviamo, sulle sensazioni e soprattutto su di lui.



Questione di sguardi: i maschi, è ormai acclarato, hanno come senso principale quello della vista. Per loro quindi guardarci mentre facciamo l'amore è fondamentale per eccitarsi e per vivere appieno l'eperienza di un rapporto. Noi donne, invece, spesso siamo più pudiche, temiamo per la nostra cellulite e per i chili che magari abbiamo messo su durante l'inverno, senza contare che la nudità è spesso fonte di imbarazzo per questioni di educazione ricevuta. Il consiglio? Scegliamo noi la luce, optando per lampade che creino un'atmosfera soft capace di illuminare con dolcezza la stanza e le nostre forme, oppure accendendo candele per illuminare con romanticismo, ma anche per inondare di profumi e incensi la stanza: anche l'olfatto ha la sua importanza.



For your eyes only: solo per i tuoi occhi, non solo il celeberrimo film di 007, ma un utile suggerimento per chi desidera accendere di desiderio il proprio partner. Stupiamo il nostro lui improvvisando uno spogliarello casalingo: mentre sarà comodamente seduto in poltrona, noi potremo togliere a uno a uno i nostri indumenti fino a rimanere in sottoveste. La conclusione? Letto o divano, non importa: sarà sicuramente un incontro ad alto tasso di passione.



Tuca, tuca: a volte, soprattutto quando l'intimità è consolidata, i preliminari diventano un ricordo e si arriva troppo velocemente al dunque. Si tratta di un grave errore perché baci, carezze e massaggi sono incredibilmente eccitanti anche per il nostro lui. Il tatto ci riporta a sensazioni profonde e ancestrali e attiva un canale di comunicazione immediato ed efficace. Invece del solito film in TV, dedichiamoci al partner proponendogli un massaggio rilassante: luci soffuse, candele e un olio olio profumato saranno perfetti come prologo per una notte all'insegna dell'erotismo. Il suggerimento: non trascuriamo zone come caviglia, interno coscia e ginocchio; sono spesso trascurate, ma estremamente sensibili ed erogene. Provare per credere!