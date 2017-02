Sesso: scegli il modo e l’ora giusta per fare l’amore

Per chi cerca un bebé – E’ noto che i giorni più fertili della donna sono quelli che vanno dal’11° al 21° del ciclo.giorni in cui la donna raggiunge anche l’apice del desiderio e della soddisfazione amorosa. Sono da preferire in particolare le prime ore della giornata, quando si verifica la massima concentrazione di LH, l’ormone luteinizzante, molto importante per il concepimento perché nella donna stimola l’ovulazione e nell’uomo aumenta la produzione di testosterone. Qualche tempo fa, uno studio pubblicato sul "British Medical Journal" aveva fissato il Sex Time, ovvero l’ora perfetta per fare sesso, alle 5.48 del mattino: in generale possiamo dire che chi vuole approfittare del picco ormonale per fare l’amore deve puntare la sveglia tra le 6 e le 7.30 del mattino.



Quello che piace a lui – Gli uomini, spesso, si svegliano con il pene in erezione. Il primo mattino coincide infatti con il momento in cui nell’uomo si verifica un picco dei livelli di testosterone: se al mattino non siamo pressati dalla fretta, questo è senz’altro un momento di grazia che vale la pena sfruttare. Se siamo sempre in lotta con il tempo, basta puntare la sveglia un quarto d’ora prima e ritagliarsi lo spazio necessario. Può essere un momento ideale anche per le donne: spesso la sera ci si sente troppo stanche per fare l’amore. Aprire così la giornata, invece, è il miglior modo per garantirsi buon umore ed energia positiva per tutta la giornata.



Per far piacere a lei – Le donne apprezzano l’approccio “lento” al rapporto sessuale, in cui ci si può prendere tutto il tempo che si desidera per coccolarsi e per il rito dei preliminari. Meglio sfruttare al massimo i giorni festivi e i fine settimana, in cui ci si sente meno incalzati dalle mille cose da fare e ci si può ritagliare con maggiore facilità uno spazio intimo.



Nel cuore della notte – Un appuntamento hot a sera molto tarda può essere molto eccitante specie per le coppie che vivono insieme da molto tempo. Un incontro del genere può riportare i due ai momenti del primo innamoramento, quando l’amore teneva svegli per ore ed ore. Naturalmente, per godersela appieno, serve che almeno uno dei partner sia nottambulo… o che soffra di insonnia.



Per rompere gli schemi – Ogni momento è buono… purché sia diverso dal solito. Se è sempre lui a prendere l’iniziativa, sarà lei a sorprenderlo con un’avance magari a notte tarda, o con un agguato in un luogo che allontana entrambi dalla comfort zone, come la casa o i luoghi in cui ci incontra di solito. In particolare può essere sorprendente fare l’amore in pieno giorno, quando la luce del sole aumenta il livello di serotonina, magari all’aperto, se si può disporre della necessaria intimità. Alcune coppie dichiarano di trovare particolarmente eccitanti i luoghi a rischio, in particolare la cabina dell’ascensore. Naturalmente, è bene valutare le possibili conseguenze.