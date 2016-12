Sesso fantasioso con gli oggetti che trovi in casa

CAREZZE SOFT – Hai in casa un piumino per la polvere? È tempo di liberarlo dalle ragnatele e utilizzarlo per una finalità decisamente più stuzzicante. Usa una piuma oppure uno spazzolino dalle setole morbide per accarezzare il corpo del partner dalla pianta dei piedi alla testa. Soffermati più a lungo nelle zone sensibili come il collo, l'incavo del gomito e l'interno coscia: brividi di piacere assicurati.



CHI DOMINA – La cravatta offre svariati utilizzi in grado di solleticare la voglia di piacere. Quando torna dall'ufficio inizia a spogliarlo partendo da scarpe, giacca e pantaloni. Procedi senza fretta, molto lentamente, godendo del momento istante per istante. Unica regola? Evita di toccare la sua pelle: il desiderio arriverà alle stelle. Quando rimane solo la cravatta non resta che... bendarlo oppure farsi bendare, a vostra scelta.



POSTI HOT – Secondo le ricerche di un'autrice americana la lavatrice costituisce uno dei posti più hot dove fare sesso: le vibrazioni della centrifuga aiutano a rendere il piacere più intenso. Inoltre cambiare luogo apporta una ventata di curiosità e fantasia. Lascia a portata di mano un olio naturale con cui massaggiare il partner: oltre a rendere più piccanti i preliminari, faciliterà la penetrazione.



LASCIATI GUIDARE – Manette leggerissime per un soft bondage con cui legare le mani oppure la fascia perfetta per bendare: un semplice foulard si trasforma in un accessorio capace di stimolare l'immaginazione. Hai mai provato a fare l'amore bendata? Cedere al partner il controllo dell'azione aiuta a lasciarsi andare e rilassarsi imparando a godere delle proprie sensazioni a livello fisico, senza pensieri ingombranti, imbarazzi né vergogna.



GIOCARE INSIEME – L'argilla? Invece di utilizzarla per la solita maschera viso prepara una ciotola per entrambi: ognuno spalmerà e massaggerà il corpo dell'altro. Oltre all'effetto benessere potrete sciacquarvi insieme sotto la doccia e trasformare il momento relax in un incontro di passione. In alternativa potete usare un sapone naturale profumato o un olio con cui massaggiare dolcemente la pelle. Lavare il corpo dell'altro diventa un atto d'amore e un rituale di intimità capace di rinforzare l'unione e la conoscenza reciproca.