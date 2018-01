Sesso con gli sconosciuti? Sì, è dogging-mania

Ancora facciamo fatica ad abituarci a tutti questi neologismi: con il cellulare l'eros diventa sexting e con la scusa di portare a spasso il cane si può praticare il dogging.

Ma tant'è: prendiamo atto del fatto che la passione cambia pelle, o meglio si declina a seconda dell'epoca in cui ci si trova.

E così, passo dopo passo, invece che accontentare la bestiola chiusa in casa, lasciamo che il voyeurismo prenda il sopravvento per avventurarci tra le braccia di sconosciuti nel parco, in un parcheggio e - perchè no? - in un camerino o nell'ascensore dell'ufficio.



Mai al chiuso: se per molti il rapporto sessuale richiede una certa intimità e privacy, per altri invece è eccitante e trasgressivo fare sesso in luogo pubblico. I luoghi più gettonati sono ovviamente quelli en plein air ma anche i parcheggi delle auto e le piazzuole di sosta non sono da scartare. Economico e sempre disponibile: meglio di così!



Guarda che ti passa: se la prima fase del dogging somiglia molto alla camporella di antica memoria, il fatto che chi lo pratica trovi eccitante farsi guardare lo colloca un po' bordeline: tutti sappiamo che è intrigante osservare dal buco della serratura, in questo caso però farsi guardare da estranei durante gli incontri hot è un must. De gustibus...



Avanti un altro: se ancora non bastasse, occorre sapere che il dogging prevede che le sessioni ad alto tasso erotico debbano essere ogni volta con sconosciuti e che con questi si possa fare l'amore una volta soltanto. Il rischio c'è: e se il partner ci piacesse davvero tanto? Niente vieta di infilare un numero di telefono in tasca, magari potrebbe esserci un follow up.



Du gust is megl che uan: perchè non raddoppiare l'esperienza? Se siamo accoppiati e non stiamo cercando il diversivo solo per noi, ma anche per il nostro partner, il dogging potrebbe consentire anche quello scambio di coppia che tanto successo sta ottenendo negli ultimi anni. D'altra parte, l'amore in auto è un classico e ben si presta a incontri anche promiscui, basta non distruggersi la schiena o rimanere incastrati. Un po' di stretching non guasta mai!



Il triangolo sì: nel codice di comportamento del dogging c'è che il terzo non è affatto incomodo. Lo scambio tra coppie infatti può essere impari perché anche solo un nuovo (o nuova) partecipante all'eros di coppia è molto gradito. Se guardare non è peccato, in questo caso è addirittura richiesto e può sfociare in un ménage à trois. La geometria ringrazia.



Luogo che vai: se pensiamo che la globalizzazione sia solo economica, beh, siamo in errore. Tutto il mndo è paese e infatti il dogging è un fenomeno che non conosce confini. Se gli inglesi lo hanno "coniato" la pratica del sesso con gli sconosciuti all'aperto o in luoghi pubblici è un fenomeno mondiale. Impazzano sul web i video di chi fa l'amore in metrò, nei giardini pubblici, nelle mostre d'arte: intrigante, ma pericoloso. Le telecamere - come le multe! - sono sempre in agguato. Doggers avvisati, mezzi salvati!