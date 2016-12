Sesso: agosto è il mese giusto per...

SENTIRTI AL TOP - Sarà l'afa, sarà per la voglia di stare con la pelle nuda dopo mesi con il cappotto, ma d'estate ci sentiamo tutti più belli. Percepirsi in armonia con il proprio corpo aiuta il benessere psicofisico e incrementa la felicità di coppia. Il primo passo per lasciarsi andare anche nell'intimità è dimenticare imbarazzi e censure: sfrutta questo mese per stare in movimento, andare in piscina o al mare, ritrovare l'armonia nel corpo e con la mente. Fare movimento contribuisce all'autostima e aiuta a sentirsi sexy. Lascia uscire il magnetismo che è in te! Ognuno di noi risplende di una luce speciale quando prende consapevolezza della carica erotica che parte da dentro e coinvolge ogni parte del proprio essere.



FARE I TURISTI IN CITTÀ - In agosto le città si svuotano, ma qualcuno resta a lavorare: l'occasione è ottima per avere uno sguardo privilegiato sui soliti luoghi. Invece di fare ritorno a casa datevi appuntamento da qualche parte. Una cena fuori o un semplice panino passeggiando sotto la luna per le vie deserte acquisterà un sapore speciale. Passo dopo passo, nel silenzio della notte, ritorna la calma mentale e si recupera il senso del tempo, da vivere e godersi insieme: un attimo prezioso capace di sfuggire alla routine e colorare la fine della giornata con un pizzico di magia.



RILASSARSI - Con le vacanze scatta il tempo da dedicare (finalmente!) al relax, eppure proprio durante le ferie può accadere di avere le difese immunitarie più basse, diventare preda di malanni e nervosismi. Rilassarsi a livello profondo implica la capacità di abbandonare il controllo della mente per dare spazio ai propri ritmi, a cui spesso non riusciamo a dare ascolto a causa di impegni e lavoro. Lasciati andare; allenta la morsa degli impegni e impara a goderti il momento, unico e prezioso per ciò che è. Non è importa se vi sveglierete tardi o non vedrete tutti i monumenti del posto in cui siete in vacanza: concedetevi attimi di puro ozio in cui ritrovare l'intimità, dare spazio a coccole e chiacchiere, ritrovare il piacere di essere semplicemente insieme.



FUGGIRE - Due giorni in tenda, una notte in un agriturismo fuori città immerso nella natura o un pomeriggio alle terme: le occasioni per fuggire sono tante e le proposte low cost dell'ultimo minuto non mancano. Organizza una piccola sorpresa senza rivelare nulla al partner fino all'ultimo, il piacere sarà ancora più stuzzicante. In una coppia di lunga data talvolta il senso del dovere finisce per prendere il sopravvento: un contesto nuovo vi aiuterà a ritrovare la leggerezza e... a mollo fra sorgenti termali e i vapori dell'hammam la tensione erotica correrà a fior di pelle.



CAMBIARE ROUTINE - Vi siete ormai assestati su gesti e modalità note, anche fra le lenzuola? Prova a dare uno stop alla solita routine e sovverti il consueto dando spazio a ispirazioni e desideri che salgono dal profondo di te. Uscire dalla zona di comfort è un salto nell'ignoto che permette di riscoprire l'altro. Quando si conosce il partner da lungo tempo il rischio è di dare per scontato carattere e modi di essere: non c'è migliore occasione di un mese fuori dall'ordinario come agosto per sperimentare di nuovo il gusto dell'avventura. Il presente può persino superare il ricordo dei vecchi tempi se sappiamo rendere vivo l'amore ogni giorno.