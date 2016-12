Sei single? Ecco dieci cose da fare per trasformare la tua vita

1 IL CENTRO – Essere single significa… avere più tempo! Ecco la prima conquista: metti al centro le cose che ami, ciò che ti dà passione e che ti fa sorridere di più. Punta su quello che ti diverte.



2 RINASCI – Prenditi cura delle tue emozioni e per un intero weekend stacca la spina da tutto. Affrontare la propria solitudine all'inizio può spaventare (o annoiare!), ma poi si trasformerà in un modo nuovo di stare con te stessa. Impara a conoscerti.



3 CONFESSA – Quali sono le cose che proprio non sopporti e vorresti cambiare? Fallo! Qualche volta continuiamo a rimandare (persino per anni!) cambiamenti a cui attribuiamo le nostre difficoltà. È il momento di smettere di dirti scuse… e agire!



4 SCRIVI – Scrivere è terapeutico perché aiuta a vedersi dall'esterno. Scegli un quaderno speciale, da tenere sempre in borsa o sul comodino: avere un diario ti permetterà di rielaborare gli eventi sviluppando più lucidità e consapevolezza.



5 LA TUA RABBIA – Lasciar uscire le emozioni pesanti è fondamentale per superare i momenti di difficoltà senza lasciarsi dietro scorie negative o amarezze. Impugna un cuscino, metti la tua musica preferita e lasciati andare: piangere e buttare fuori la tristezza che abbiamo nel cuore guarisce.



6 DACCI UN TAGLIO – Sarà una semplice questione di look, ma a volte fa bene: un taglio deciso, la frangetta o un nuovo colore di capelli. Sono piccoli cambiamenti, eppure riescono a trasformare l'umore della giornata e farci sentire più forti.



7 MUOVITI – Il nuoto è antistress e rende armoniosa la figura. Hai bisogno di sfogare la tua energia? Via libera a kick boxing e arti marziali. Bicicletta, corsa e rollerblade sono indicati per chi non ama gli appuntamenti. Trova il tuo sport preferito e fai movimento: scaricherai emozioni tensioni, oltre a guadagnare un corpo da urlo e percepire una meravigliosa leggerezza mentale.



8 SOGNA – Ognuno di noi ha un sogno nel cassetto. No, non si tratta di recuperare i desideri dell'adolescenza, ma di crearne di nuovi. La forza delle tue passioni ti guiderà verso rotte non ancora scoperte e orizzonti da immaginare. Adesso.



9 TASTO PLAY – Divertiti! Secondo gli studi ascoltare la propria musica preferita ha effetti positivi sul cervello. Crea una playlist con le tue canzoni da ballare… in casa, a piedi nudi, cantando a squarciagola.



10 VIAGGIA – Organizza un viaggio, da sola o con persone speciali, scelte seguendo ciò che ti dice il cuore. Non importa la destinazione, l'importante è che ti faccia provare di nuovo le farfalle nello stomaco, divertire e uscire dai solito binari. Per incontrare una nuova te stessa, più forte e consapevole. Una donna speciale.