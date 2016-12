1 SCEGLI – No ai tour-de-force e le cene da cui vorresti volentieri scappare. Cosa ne di dici di iniziare sul serio a evitarle? Inventa una scusa e scegli solo ciò che ti rende davvero felice… almeno per le feste!



2 CREA – Chi ha detto che la casa va addobbata solo in previsione di cene e riunioni familiari? Lascia uscire il tuo spirito creativo e sfrutta le feste per fare ciò che ami, dal bricolage alla lettura. Invece della corsa ai regali, hai tempo per le tue passioni. Trova un nuovo hobby!



3 LASCIA ANDARE – Il modo migliore per iniziare il nuovo anno è… chiudere con quello vecchio! Scrivi una lettera a te stessa con tutto ciò che non vuoi più. Rifletti sul motivo per cui la tua storia d'amore non ha funzionato. Poi accendi una candela e brucia il foglio: un piccolo rito per lasciar andare il passato.



4 CAMBIA – Trasformare il passato aiuta a guarire le ferite dell'anima. È il momento di raccogliere tutta la sua roba e… regalarla! Metti in un sacco quello che ti ricorda lui, butta gli oggetti che non ti sono mai piaciuti. Fai spazio: è liberante e alleggerisce.



5 RILASSATI – Trasformare il periodo di festa in un tour-de-force di appuntamenti e corse ai regali rischia di aumentare ansia e stress, spiegano gli esperti. Ritaglia qualche serata solo per te. Film, libri, riviste, la musica che ami: un angolo relax con una coperta calda e un infuso profumato. Stare in silenzio aiuta a ritrovare il contatto con se stessi.



6 COCCOLATI – Pensa a un regalo da mettere sotto l'albero… solo per te! Un libro, la manicure, un abbonamento alle terme o semplicemente un biglietto dove scrivere un desiderio importante. Che cosa hai trascurato in questo ultimo anno? Inizia a dare a te stessa ciò che vorresti dagli altri e la tua vita cambierà.



7 SORRIDI – Grazie al potere del profumo influenziamo il nostro approccio alle cose e diamo una scossa all'umore. Le sere invernali hanno una magia sottile. Abbassa le luci e accendi tante candele, creano immediatamente un'atmosfera di calore. Puro relax con l'incenso e un diffusore di oli essenziali: da provare arancio dolce e mirto, per ritrovare la propria connessione con il femminile.



8 LAMENTELE – No al pettegolezzo, no alle lamentele. Evita di frequentare chi ti parla, nel bene o nel male, del tuo ex. Tagliare con i discorsi che ci fanno perdere tempo aiuta a trovare energia da investire in ciò che sostiene la nostra crescita. Scegliere consapevolmente chi frequentare migliora la tua quotidianità.



9 CONDIVIDI – Erroneamente viviamo come se la persona del nostro cuore sia l'unico riferimento della vita. Sbagliato! Esistono gli amici, la famiglia, i vicini di casa e tutte le persone intorno a noi, persino lo sconosciuto che vedi sempre con cui hai mai scambiato una parola. Se non hai impegni renditi utile in una mensa, proponi all'anziano vicino a te di andare insieme a fare spesa, gioca a fare la zia per un paio d'ore con i figli delle amiche. Aprirti al mondo ti darà ispirazione, gioia, stupore.



10 FUGGI – Se non sei più che sicura della compagnia con cui trascorrerai le feste, perché non pensare a un finale alternativo? Dimentica l'orologio e vivi la giornata secondo i tuoi ritmi. Puoi svegliarti tardi, fare colazione fuori, passeggiare per la città senza fretta: il giorno di Natale sarà meravigliosamente deserta. Prepara i tuoi cibi preferiti. Accendi le lucine. Impara a godere del piacere di stare con te stessa. Stappa una bottiglia e… brinda alla tua libertà.