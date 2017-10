Sei idee sexy per sorprendere il tuo lui e farlo impazzire a letto

CREATIVITÀ… ANCHE LÌ – Vuoi fare una piccola follia? Sperimenta le tinture per il pube: sono sicure, divertenti e… saranno un piccolo segreto solo vostro. Scegli la sfumatura che ti piace e via libera al colore! Blu elettrico, rosa, arancione fluo, verde. Prendersi il gusto di giocare ti permetterà di scoprire una nuova intimità con il tuo corpo e assaporare il piacere di osare.



MASSAGGIO HOT – L'olio da massaggio è il compagno perfetto per coccolare il tuo lui dopo una giornata faticosa: sceglilo naturale, preparato con materie prime di qualità. Il segreto? Aggiungi al preparato qualche goccia di olio essenziale Ylang Ylang, considerato un potente afrodisiaco. Il suo profumo intenso sveglierà i vostri sensi aiutando entrambi a lasciarsi andare.



LINGERIE TUTTA DA MANGIARE – Se lui ti vede sempre con la solita coulotte è ora di cambiare. Lasciati attirare da nastri di seta, raso e swarovski. Un reggiseno stravagante o un body in grado di dare risalto alle tue forme ti farà sentire sexy e di buon umore, anche in ufficio sotto il severo tailleur. Un nuovo completo intimo? Sì, ma… da mangiare! Punta su intimo commestibile, come reggiseno e slip fatti con tante caramelle colorate, per svelarti al tuo lui e lasciarti assaggiare poco a poco.



PRELIMINARI BOLLENTI – I lubrificanti intimi aiutano l'intimità e hanno gusti intriganti: fragola, ciliegia, cocco e sapori tropicali per esplorarsi insieme, senza fretta. Il piacere diventerà un'esperienza estremamente intensa, in grado di gratificare entrambi.



PICCOLI DETTAGLI INTIMI – Quanto curi la depilazione? Dai spazio all'immaginazione e… divertiti! Una stella o un piccolo cuore saranno una dichiarazione d'amore ironica e vincente. Vietato il look da donna fatale. Quando ci permettiamo di vivere il sesso ridendo insieme al partner la complicità aumenta.



QUESTIONE DI ESERCIZIO – Se non hai mai provato le sfere vaginali, o palline cinesi, è il momento di farlo: non te ne pentirai. Ti basta indossarle per circa trenta minuti ogni giorno, mentre cammini. Le sfere sono un aiuto per la salute femminile, perché tonificano il pavimento pelvico. Stimolando le contrazioni, aumentano il piacere e ti permettono di trovare un nuovo rapporto con la tua fisicità. Fitness d'amore per te e per il partner.